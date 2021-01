Pêche en Mer des voleurs a été mis en œuvre dans le jeu en avril 2019 en tant que nouveau mécanisme amusant pour le jeu. Peu de temps après, un nouveau groupe a été ajouté qui délivre des quêtes principalement axées sur la capture et la vente de divers poissons à travers la mer. Ce guide explique le processus de capture et les endroits où vous pouvez les vendre.

Guide de pêche de Sea of ​​Thieves: Comment attraper et vendre du poisson

Étonnamment, attraper un poisson dans Mer des voleurs n’est pas aussi simple que de nombreux autres jeux. Lorsque vous en accrochez un pour la première fois, ils se tortilleront et auront du mal à s’échapper, et vous devrez contrer leurs mouvements pour les ramener. Ne vous inquiétez pas, cependant! Lorsque vous lisez ce guide, vous comprendrez comment faire cela et deviendrez un pêcheur professionnel en un rien de temps.

Première étape: équipez votre ligne de pêche

La première étape est la partie la plus simple et ne nécessite que quelques pressions sur un bouton. Vous verrez ce que vous devez faire en fonction de la plate-forme sur laquelle vous jouez au jeu dans les listes ci-dessous.

PC Ouvrez le menu de votre équipement en en maintenant Q , puis presse F pour passer à la page suivante. Mettez en évidence la canne à pêche dans la fente inférieure et Cliquez sur. Facultatif: ajoutez un appât à votre ligne de pêche en ouvrant votre inventaire avec Q encore. ensuite presse R pour ouvrir le menu et sélectionner l’appât que vous souhaitez attacher.

Xbox Ouvrez le menu de votre équipement en tenir le pare-chocs gauche , puis presse X pour passer à la page suivante. Mettez en évidence la canne à pêche dans la fente du bas et équipez-le du pare-chocs droit . Facultatif: ajoutez un appât à votre ligne de pêche en ouvrant votre inventaire avec le pare-chocs gauche encore. ensuite presse B pour ouvrir le menu et sélectionner l’appât que vous souhaitez attacher.



Deuxième étape: attraper le poisson

Cette partie est délicate et peut être frustrante les premières fois si vous ne connaissez pas les mécanismes. Nous avons fourni des instructions ci-dessous pour attraper le poisson une fois que vous avez lancé votre ligne.

Attendez pour un poisson à mordre. Le temps ici varie, mais généralement, un poisson mord en une minute ou deux. Vous pouvez dire quel poisson est intéressé par votre hameçon, car il se déplace généralement de manière plus irrégulière et saute hors de l’eau une ou deux fois. Une fois qu’il mord, contrer ses mouvements. Ne commencez pas à l’enrouler tout de suite, car c’est le moyen le plus rapide de briser la ligne. Vous devez déplacer votre ligne avec la souris ou le stick analogique dans le contraire direction dans laquelle le poisson se déplace. S’il se déplace vers la gauche, vous le déplacez vers la droite. S’il se déplace à droite, vous allez à gauche. S’il essaie de bouger vers l’extérieur (loin de vous), vous tirez la ligne vers le bas. Continuez à faire cela jusqu’à ce qu’il soit fatigué. Vous pouvez dire quand il est fatigué car il cessera d’éclabousser et restera docile. C’est à ce moment-là que vous devez l’enrouler. Reel it in en maintenant enfoncé le bouton d’utilisation principal de votre souris ou contrôleur. S’il recommence à se débattre et à éclabousser, arrêtez immédiatement de l’enrouler et recommencez à contrer ses mouvements. Répétez si nécessaire jusqu’à ce que vous attrapiez le poisson.

Troisième étape: Vendez-le contre des récompenses!

Vous pouvez vendre le poisson cru, mal cuit, cuit et trop cuit. Le vendre aux représentants de The Hunter’s Call lorsqu’il est parfaitement cuit vous rapportera la plus grande récompense pour ce type de poisson particulier. Cependant, le vendre trop cuit vous rapportera la récompense la plus basse, alors assurez-vous de vérifier combien de temps il faut à chaque poisson pour cuire correctement. Vous trouverez ci-dessous les noms et les lieux des représentants de The Hunter’s Call qui souhaitent vous acheter du poisson.

Aifrick: Marchands rugissants – U20

Marchands rugissants – U20 Annick: Trois pas vers l’est Seapost – S9

Trois pas vers l’est Seapost – S9 Derrick: Le meilleur comptoir commercial – F17

Le meilleur comptoir commercial – F17 Emerick: Le magasin de trésors sauvages – O4

Le magasin de trésors sauvages – O4 Hendrick: Magasin The Spoils of Plenty -B7

Magasin The Spoils of Plenty -B7 Merrick: Butin de Stephen -L16

Butin de Stephen -L16 Serik: Le North Star Seapost – H10

Le North Star Seapost – H10 Zharick: Brian’s Bazar – Y12

Une fois que vous maîtrisez vos compétences de pêche, vous constaterez que c’est une façon décente et amusante de passer le temps pendant que vous et votre équipage naviguez sur l’océan. Cela peut également vous rapporter beaucoup plus de revenus que vous faites d’autres quêtes, alors assurez-vous de ne pas laisser ces poissons se gâter dans l’océan!

