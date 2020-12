Guide de l’éclipse solaire 2020: quand, où et comment les voir

Il y a deux éclipses solaires en 2020. Premièrement, une éclipse annulaire, communément appelée «anneau de feu», est passée au-dessus de l’Afrique et de l’Asie le 21 juin. Puis le 14 décembre, une éclipse solaire totale sera visible depuis l’Amérique du Sud. . Ce sera la première et la seule éclipse solaire totale de 2020.

Une éclipse solaire se produit lorsque le disque de la lune semble se croiser devant le disque du soleil. UNE total l’éclipse solaire – comme celle qui a traversé les États-Unis le 21 août 2017 – se produit lorsque le disque de la lune bloque 100% du disque solaire. UNE partiel l’éclipse se produit lorsque la lune ne couvre qu’une partie du soleil. Si la lune passe directement devant le soleil alors qu’elle est proche de l’apogée, le point de son orbite elliptique où elle est la plus éloignée de la Terre, les observateurs du ciel verront une éclipse annulaire, également connue sous le nom d ‘«anneau de feu».

La dernière éclipse solaire était une éclipse annulaire du 21 juin 2020, visible depuis l’Afrique et l’Asie. Le dernier total l’éclipse solaire était la «grande éclipse sud-américaine» du 2 juillet 2019, qui était visible presque exclusivement sur l’Amérique du Sud. Vous pouvez voir une liste complète des éclipses solaires à venir sur le site Web des éclipses de la NASA, qui fournit des informations sur les éclipses solaires, y compris des cartes détaillées de chaque chemin d’éclipse.

Éclipse solaire totale du 14 décembre

La deuxième et dernière éclipse solaire de 2020 sera une éclipse solaire totale sur l’Amérique du Sud le 14 décembre. Cette éclipse totale sera visible depuis le Chili et l’Argentine dans l’après-midi, et les observateurs du ciel peuvent assister jusqu’à 2 minutes et 10 secondes d’obscurité diurne comme la lune bloque le soleil.

Une éclipse partielle sera visible d’une grande partie de l’Amérique du Sud et de quelques pays du sud-ouest de l’Afrique, dont la Namibie, l’Angola, le Botswana et l’Afrique du Sud.

Dans cette image timelapse de la grande éclipse sud-américaine du 2 juillet, le soleil se couche derrière les montagnes des Andes alors que la lune passe directement devant elle, créant un superbe effet de «bague en diamant» dans le ciel du soir. (Crédit d’image: Chirag Upreti)

Le chemin de la totalité de cette éclipse sera très similaire à celui de l’éclipse solaire totale du 2 juillet 2019, et il ne faudra que 97 minutes pour que le chemin de l’éclipse traverse le continent sud-américain.

Le chemin de la totalité, où les observateurs du ciel peuvent voir la lune bloquer complètement le soleil, est une bande de terre de 90 kilomètres de large qui commence dans l’océan Pacifique, touche terre sur la côte ouest du Chili, traverse l’Argentine et se termine dans l’océan Atlantique Sud.

Une carte de l’éclipse solaire totale du 14 décembre 2020. (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA)

La phase partielle de l’éclipse commencera à 8 h 33 HNE (13 h 33 GMT), mais elle ne sera visible que par quiconque se trouve dans l’océan Pacifique, à environ 3 900 km au sud-est des îles hawaïennes. Il atteindra la côte du Chili à 11 h HNE (16 h 00 GMT), à peine 13 minutes avant le moment de l’éclipse maximale. Le premier endroit pour voir l’éclipse sera près de la pointe sud du lac Budi dans la région de La Araucanía au sud du Chili.

Le dernier endroit pour voir l’éclipse sera dans la province de Río Negro en Argentine, près du village de La Lobería. L’éclipse totale y commence à 13h22 heure locale et dure 2 minutes 7 secondes.

Comment voir le soleil en toute sécurité

ATTENTION: Regarder directement le soleil, même pendant une éclipse annulaire, peut entraîner la cécité et d’autres formes de lésions oculaires permanentes si vous ne portez pas de protection oculaire appropriée.

Pour observer le soleil ou regarder une éclipse en toute sécurité, vous avez besoin de lunettes de protection spéciales ou de lunettes d’éclipse. Les lunettes de soleil basiques, même celles avec protection UV, ne protégeront pas suffisamment vos yeux. Si vous envisagez de documenter l’éclipse avec n’importe quel équipement photo, vous pouvez ajouter des filtres solaires spéciaux pour vous assurer que l’anneau de soleil restant ne nuit pas à votre vision.

Le moyen le plus sûr d’observer une éclipse est indirectement d’utiliser un appareil photo à sténopé que vous pouvez facilement fabriquer à la maison.

Si vous devez documenter l’un de ces événements, un simple cliché grand angle devrait capturer le moment, même si vous utilisez l’appareil photo de votre smartphone.

