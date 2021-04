Si vous voulez vous sentir un peu comme si vous abattiez le Baron Rouge, ce guide de la Bazelgeuse dans Monster Hunter Rise sera idéal pour vous.

La nouvelle mise à jour de Monster Hunter Rise est arrivée, et avec elle, de nombreuses nouvelles missions et monstres. Oui, des monstres, car malgré la présentation d’hier ce n’était pas une petite surprise de voir que des créatures se sont ajoutées qu’elles n’avaient pas montrées. C’est le cas de la Bazelgeuse, la redoutable Wyvern qui a fait ses débuts dans Monster Hunter World. Par conséquent, nous vous apportons ce guide de de Bazelgeuse dans Monster Hunter Rise.

Et on sait que beaucoup d’entre vous n’auront pas joué à cette version, que demander de moins que quelques astuces pour le vaincre et lui faire mordre la poussière d’une mauvaise manière? Aussi épique que soit son thème, ce n’est qu’une autre créature à éliminer. Mettons-nous au diapason de son thème et préparons-nous!

Plomb!

Eh bien, comme vous pouvez le voir, la Bazelgeuse est un monstre imposant, avec une personnalité « explosive » (hahaha, avez-vous compris? Explosif). Il faut être prudent avec lui et jouer beaucoup avec la caméra, car, malgré le fait que le bug lui-même soit gros, les gammes qu’il lance dans le style « bombe » peuvent vous donner un mécontentement ou un autre.

Car oui, on n’a peut-être pas vu sa version la plus puissante pour l’instant (le magma de Monster Hunter World), mais ici il apparaît comme un ennemi de RC 7, il ne faut donc pas le prendre comme une blague.

Le Bazel peut lancer ses balances de bombes en ligne droite, ainsi que les laisser tomber là où elles sont, donc si vous préparez une attaque, il peut vous prendre au dépourvu. A part ça, il a un petit « saut » en l’air puis tombe sur place et écrase ainsi les pauvres dupes en contrebas. C’est une attaque assez facile à esquiver, mais elle a tendance à cacher certaines écailles de bombe en dessous, alors gardez un œil sur.

Nous avons également une petite boule de feu avant qui n’a pas de plus grand mystère, ainsi qu’une course de style Rathian, qui se répète généralement jusqu’à trois fois. Son attaque « étoile », alors, on pourrait dire qu’elle se produit quand elle nous survole, lançant ses projectiles partout, ce qui nous rendra, comme nous l’avons indiqué, attentifs à notre environnement. Mais attention, ça ne va pas vous projeter des airs!

Nous pouvons résumer tout dans lequel le positionnement est essentiel. Et même s’il frappe comme un canon antichar, ce grand homme finit par mourir. Mot!

Un équipement à la hauteur de cette wyverne

Ces mini conseils ne seraient d’aucune utilité sans savoir ce que vous allez nous rapporter, non? Eh bien, calmez-vous, nous avons pensé à tout. Voici à quoi ressemble l’armure complète dans son aspect féminin (le masculin est encore à venir). Comme vous pouvez le voir, les compétences semblent plus concentrées du côté des artilleurs, mais vous pouvez profiter de tout, en particulier avec des ensembles personnalisés.

Dans le cas du felyne / canyne, la chose serait comme ça, avec beaucoup de résistance au feu et un bon nombre en termes de défense:

Comme on peut le déduire, par conséquent, la faiblesse de la Bazelgeuse est la foudre à côté de l’élément draco. C’est peut-être pour cette raison que le bogue est plus sujet au fléau de la foudre, que vous pouvez utiliser à votre avantage. Les parties où cela est le plus visible, ainsi que le type de dommage, vous pouvez voir ici:

Enfin, parmi les matériaux qui tombent, nous trouvons les écailles ou queues typiques. L’élément clé a ces foutus 3% auxquels la saga nous a déjà habitués. Oui, c’est la raison pour laquelle nous l’avons sans déverrouillage, qu’allons-nous faire.

Et avec cela, nous fermons ce guide Bazelgeuse dans Monster Hunter Rise. Nous espérons que cela vous aidera à mettre cette wyverne sur les cordes!