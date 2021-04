Guide de cryptomonnaie

L’évolution des technologies et de l’internet a fait le lit à de grandes innovations dans presque tous les domaines d’activités. Dans le domaine financier, on assiste aujourd’hui au développement fulgurant des monnaies électroniques dont les plus connus sont le Bitcoin et l’Ethereum. Découvrez ici l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur ces cryptomonnaies en plus des éléments majeurs qui les différencient.

Le bitcoin (BTC) : que faut-il savoir ?

Le bitcoin est une monnaie électronique créée par un groupe de personne sous l’initiative de Satoshi Nakamoto. Plus aucune information n’est disponible sur les émetteurs de cette monnaie. Toutefois, c’est une monnaie qui est mise sur le marché en vue de remplacer la monnaie classique. Avec elle, il est possible d’acheter des biens comme dans la vie réelle.

L’utilisation du bitcoin n’est pas réglementée par une banque ou une institution centrale. La monnaie fonctionne sur un système de stockage et de transaction sécurisée. Dans le système, chaque transaction est visible et bien tracée.

Le bitcoin a connu un grand succès ces dernières années. On estime à plus de 17 millions le nombre total de ce jeton qui circule dans le monde. La multiplication de cette monnaie se fait à travers un système de minage. Ce dernier se fait sur un ordinateur qui doit être équipé des logiciels nécessaires comme le crypto trader par exemple.. Sa valeur n’est pas stable et peut varier d’un instant à un autre. Les professionnels recommandent de ne pas stocker pour le moment de l’argent en bitcoin au risque de le perdre si la valeur baisse.

Que retenir de l’Ethereum (ETH) ?

Cette crypto monnaie a été émise en 2013 par un jeune informaticien d’origine russe. Cette monnaie électronique a beaucoup été inspirée du bitcoin. En plus de sa branche monnaie, elle dispose d’une autre branche appelée contrat intelligent. C’est cette deuxième branche qui caractérise le plus cette monnaie.

En effet, elle n’a pas été créée pour fonctionner exactement comme le bitcoin. ETH est une monnaie électronique qui fonctionne suivant le système de virements bancaires. Les contrats intelligents que dirige l’ETH permettent aux utilisateurs de payer uniquement des services ou des prestations de services sans avoir à une commission directe au gestionnaire de l’application.

BTC et ETH : quelle différence ?

Le bitcoin et l’ETH partagent beaucoup de points en commun. Ce sont tous les deux des monnaies électroniques. Il y a cependant quelques points sur lesquels ils sont différents. Cette différence se situe surtout sur la finalité de chacun d’eux.

Le bitcoin ambitionne de prendre la place de la monnaie courante tandis que l’ETH ambitionne de devenir une plateforme générale sur laquelle tous les services ou prestations seront gérés sous forme de contrats intelligents. Sur un autre point, le Bitcoin est limité à 21 millions d’unités alors que l’Ethereum n’a aucune limite.

Quid du Dogecoin

Le Dogecoin est une crypto monnaie qui, bien qu’il ne soit pas connu et apprécié de tous, arrive à cumuler la fonction des deux principaux crypto monnaies. En effet, il s’accumule comme le bitcoin et peut s’utiliser comme l’ETH. Sa sortie et son évolution n’ont pas suscité l’attention comme les deux premiers. En raison, sa valeur est jugée trop basse et elle ne fait pas le poids face aux deux premiers.