Guide de contrôle et toutes ses missions annexes

Attentif au guide de toutes les missions secondaires de contrôle pour terminer le jeu vidéo Remedy à 100%.

Si vous chouchoutez le jeu vidéo Remedy, vous saurez qu’il a des secrets et des endroits cachés. Le contrôle a également des missions secondaires que nous devrons remplir pour avoir 100% du jeu vidéo et ainsi avoir également la liste complète des trophées et des réalisations.

Dans cet article, vous avez une vidéo de la chaîne GPAP360 où vous pouvez voir toutes les missions de contrôle secondaires. C’est une longue vidéo, mais ci-dessous vous trouverez la chronologie complète de la vidéo afin que vous puissiez aller directement à la mission secondaire qui vous manque.

Chronologie vidéo pour terminer toutes les missions secondaires

0:11 Une joyeuse poursuite

2:35 Quel désastre: brûler les ordures

4:41 Une bonne défense

8:41 Un public captif

11h54 une question de temps

26:37 Ennemi intérieur

31:58 Garder le frigo

39:51 Les fugitifs de Langston (première partie)

45:23 vieux amis

51:40 Auto-réflexion

57:03 Les fugitifs de Langston (deuxième partie)

1:03:17 Quel gâchis: Parlez aux plantes

1:05:23 Quel gâchis: enlevez le moule

1:06:32 Quel désastre: dégagez la confiture

1:07:59 Quelle catastrophe: et frappez le moule

1:08:55 Quelle catastrophe: faites une pause

1:09:52 Vieux bois

1:20:55 Élimination des moisissures

1:25:16 Responsable de la communication