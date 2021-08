Guide de combo de cellules dans Dragon Ball FighterZ

Avec l’arrivée du dernier patch, chaque personnage a désormais de nouvelles routes. Nous vous montrons les combos Cell dans Dragon Ball FighterZ de cette saison 4.

Perfect Cell est probablement le personnage le plus joli à voir dans Dragon Ball FighterZ. C’est pourquoi notre cher Kuwanger a osé avec ce personnage pour commencer les nouveaux guides DBFZ. Blague à part, la vérité est que ce doit être votre « principal ». Nous vous montrons le Combos de cellules dans Dragon Ball FighterZ de cette saison 4 (saison 4).

J’ai déjà mentionné qu’avec l’arrivée du patch, nous avons maintenant de nouvelles routes. Cell n’est pas un personnage facile à vivre. Si nous voulons améliorer nos combos, nous devrons savoir que toutes les combinaisons ne fonctionnent pas pour tous les personnages. Alors en regardant la vidéo Kuwanger KRT que vous avez ci-dessous, vous devrez choisir quels sont les meilleurs combos. Ensuite, il y a les aides. Dès la première minute de Dragon Ball FighterZ, l’une des meilleures passes décisives de Perfect Cell dans Dragon Ball FighterZ est le « A » de Vegeta Super Saiyan.

Bien que maintenant, garçons et filles, nous ayons plus de variété. Le meilleur Perfect Cell est le joueur Fenritti et il le porte avec Goku GT, Goku Ultra Instinct ou encore Gotenks Super Saiyan 3. Il y a aussi d’autres joueurs comme feu Verdane (je dis disparu car il ne joue pas au jeu) qui portait un Cellule spectaculaire avec Broly et Cooler.

Terminologie de combat

Avant de passer directement aux combos, mieux vaut parcourir une bonne vidéo pour connaître la terminologie de combat de Dragon Ball FighterZ. Il est essentiel de comprendre le jeu et de ne pas se perdre. Il y a beaucoup de joueurs qui ont une chaîne YouTube et qui l’expliquent. Kuwager montre une image au début de ses vidéos, mais pour que tout soit plus clair, je vous laisse avec une vidéo en espagnol de Jaorcas.

Cellule BNB combos Saison 4

Ce sont les combos Cell dans Dragon Ball FighterZ que nous pouvons faire dans cette quatrième saison ou saison. Il y a encore plus, mais pour commencer par le personnage, il est préférable d’apprendre presque tout cela et ainsi nous serons un bon joueur. Bien sûr, une fois les combos pratiqués, quel que soit le personnage, alors il faut les faire fonctionner en combat. Dans chacun des combos, vous avez au début le moment où ils apparaissent dans la vidéo.

Écran central BnB

0:13 2M 5M jc9MLL j2H SD jLL dj9MLLHS j236M (4312)

0:29 2M 5M jc9MLL j2H SD jLL dj9LMLHS j236M (4312)

0:38 2M 5M jc9M j2H SD jLL dj9LMLHS j236M (4200 ~ 4240)

0:46 2M 5M jc9MLL j2H SD jLL dj9LMLHS j236L (4272)

0:54 2M dl 5M 4M jc9ML j2H SD jLL dj9MLLHS j236M (4402)

1:04 xx j2H SD jLL dj9MLL j2H j236M (4292)

1:10 2M 5M jM j2H SD jLL jS j214L jLL jS j214L jLL j2H j236M (4532)

1:21 2M 5M jM j2H SD jLL dj9LMLHS j2M disparaître 66 5L (odeur) L jc9ML dj9LLS j236M (5090 – 5105)

1:33 jML 5LL 2M 5M jc9MLL j2H SD jLL dj9LMLHS j2M disparaître 66 2M dl 6H 236M (3945)

1:46 5M 2M 6H 236S[8] SD jML dj9MLHS j236L (4383 – 4403)

1:53 5M 2M 6H 236S[8] SD jML dj9MLL j2H [A1] jLL (1) j214M (4625)

2:03 5M 2M 6H 236S[8] SD jML dj9MLHS j2M disparaître 66 5L (odeur) L jc9LM dj9MS j236M (5208)

2:15 5M 2M 6H 5H SD jML dj9MLL j214M dl disparaître 5L (odeur) L jc9MLL dj8LLS j236M (5242)

2:27 5M 2M 6H 5H SD jM dj9M j214M dl disparaître 66 5L (odeur) LL 236S[8] SD jML dj9MHS j236L (5517)

2:40 2H SD jMLL dj8LLLS j236L 236L + M (4170, avant supers 3360)

2:49 2H SD jMLL dj9MLL j2H disparaître j214L (odeur) jLLL (3910)

Rebondir

2:58 5M 2M 6H 5H dl [SD] 66 jM 669 j4LLM dj9 4LLMS j236M (4615)

3:07 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLL dj9 j4LLMS j236M (4510)

3:16 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM dj9MS SD jM jS j214L jLLS dl j236M (5050)

3:27 jML 5LL 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLL dj9 j4LLMS SD jLLS dl j236M

3:39 5M 2M dl 6H 5H dl [SD] 66 jM 669 j4LLM dl dj9 j4LLMS SD dl jL dl jL j2H j236M (4977)

3:50 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLLS dl SD jLL dj9MLLHS j236M (4927)

4:01 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 66 jLLS SD jLL dj8LLS j236M (4835)

4:18 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM dj9 4LLMS SD jLL j214M dl disparaître 66 2M dl 6H 236M (5382)

4:31 jML 5LL 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM dj9 j4LLMS SD jLL j214M dl disparaître 66 6H 236M (4145)

4:45 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLL dj9LMLH j214M disparaître SD j4LLM dj8LLLS j236M (5641)

4:58 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM dj9MS j214L jLLS SD jLLS SD jLLS dl j236M (5135)

5:10 jH 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM dj9LMS j214L jLLS SD jS dl j236M (4270)

5:22 jML 5LL 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM dj9LMS SD jLLS dl j236M (3815)

Super tiret

5:33 SD jL dl jM jc9LM j2H SD jLL dj9MLLHS j236L (2932)

5:42 SD jL dl jM jc9LL j2H dj9LLS j214L léger dl jLLS SD jLLS dl j236M (3150)

5:53 SD jM j2H dl j2M dl disparaître 66 5L (odeur) L jc9 j4LLMS dl SD jLL djMLLHS j236M (3465)

6:05 SD jM j2H dl j2M dl disparaître 66 5LL sj9 j4LLM dj9 j4LLMS j236M (3225)

6:16 SD jM j2H dl j2M dl disparaître 66 5L (odeur) LL 236S[8] SD jLM dj9MHS j236L (3275)

6:27 SD jM j214H 66 5L (odeur) L jLLS dl SD jLL dj9MLLHS j236M (3715)

6:38 SD jM j214H 66 5L (odeur) L cj9MLL dj8LLS j236M (3490)

6:47 SD jM j214H 66 5L (odeur) L jc9MLL dj8LLS dl SD jLLS j236M (3715)

6:57 SD jM j214H 66 5L (odeur) L jc9MLL dj8LLS SD jLLS j236M (3735)

7:07 SD jM j214H 66 5L (odeur) L jc9ML dj9LLS j214L jLLS SD jLLS j236M (3910)

Message disparaître

7:19 236S disparaître 66 5L (odeur) L jc9 j4LLMS dl SD jLL dj9MLLHS j236M (3013)

7:40 236S disparaître 66 5LL sj9 j4LLM dj9 j4LLMS j236M (2773)

7:48 236S disparaître 66 5LL sj j4LLM dj9 j4LLMS SD jLLS j214L jLLS dl j236M (3223)

8:00 236S disparaître 66 2M 5M sj9 j4LLMS SD jLL dj9MLLHS j236M (3113)

8:11 236S disparaître 66 5L (odeur) LL 236S[8] SD jLM dj9MLHS j236L (3093)

8:21 236S disparaître 66 2M dl 5M jML dj8LLS j214L jLLS SD jLL j2H j236M (3248)

8:33 236S disparaissent IAD jML 5L sj9MLL dj9LLS SD jLLS j214L jLLS dl j236M (3263)

8:45 236S disparaître 66 5LL jc9LM dl jL dj9LL j236H (2668)

Coin

8:52 2M 5M jcMLL djLLS j214L jLLS dl SD jLLS j214L jLLS dl j236M (4625)

9:04 2M 5M jcMLL djLLS j214L jLLS dl SD jLLS j214L jLLS j2M disparaître [DR] 236S 236L + M (5935, 5125 avant supers)

9:20 jML 5LL 2M 5M jcMLL djLLS j214L jLLS j214L jLL j2H SD jLLLS j236M (3900)

9:33 jML 5LL 2M 5M jcMLL dj4LLMS j214L jLLS j214L jLL j2H SD jLLLS j236L (3925)

9:46 2M jcM j2H djMS dl SD jLLS j214L jLLS j214L jLLS dl j236M (4915)

9:58 2M 5M jcM j2H jS SD jML djLLS j214L jLLS j214L jLLS dl j236M (4865)

10:09 2M 5M sjM j2H djMS j214L jLLS SD jLLS j214L jLLS dl j236M (4925)

Rebond de coin

10:21 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM djLMS j214L jLLS SD jLLS dl j236M (5195)

10:32 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM djLMS j214L jLLS j214L jLLS SD jLLL j236H (5532)

10:45 jH 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM djMS j214L jLLS j214L jLLS SD jMS dl j236M (4315)

10:57 5LL 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM djLMS j214L jLLS SD jS dl j236M (3920)

11:08 JML 5LL 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM djLMS SD jLL j2H j236M (3810)

Nouveaux liens de poutre

11:19 5M 2M 6H 236S[8] sjLL djMS j214L jLLS j214L jLL j2H SD jLLLS j236M (5287)

11:32 5M 2M 6H 236S[8] sjLLS j214L jLLS j214L jLL j2H SD jML djLLLS j236L (5322)

11:45 5M 2M 6H 236S[8] sjLLS j214L jLLS j214L jLL j2H SD jM djLLLS j236L (5247)

11:57 5M 2M 6H 5H dl 236S[8] sjLM djLMS j214L jLLS SD jLLS dl j236M (5393-5408)

12:27 5M 2M 6H 5H dl 236S[8] sjLLS j214L jLLS j214L jLLS SD jML djLLL j236H (5685)

12:39 5M 2M 6H 5H dl 236S[8] sjLLS j214L jLLS j214L jLLS SD jLL dj9 j4LLMH j236H (5760)

12:52 2M 6H 5H dl 236S[8] sjLLS j214L jLLS j214L jLLS dl SD dl jLL dj9 j4LLMHS j236M (5630-5675)

Combos de coin situationnels

13:19 2H SD jMLL djMLL j2H j236M (3895)

13:27 214M 66 2M 6H 5H 236S[8] SD jLMS j214L j4LL djLLS dl j236M (5473)

13:38 jH 5M 2M 214M 66 6H 5H SD jML djMS j214L jLLS dl j236M (4370)

13:50 SD jM j2H jcLM djLMS j214L jLLS SD jLL j2H j236M (3315)

14:01 5LL 2M SD j2H DR A1 | A2 (2695)

Exemples de combos d’assistance

14:06 SD jM j214H 5L (odeur) L jc9MLL dj8LLS SD jMS j236M RSH_A 44 5L (odeur) LL dl 214S dl 236LM (4960, 4150 avant les supers)

14:24 2L 5M 2M 6H 2H jM djM j2H j236M KBU_A 2M dl 6H 5H 5S (5) 214L SB2_A [DR] 236S 236L + M (4604 avant hausses)

14:42 2H SD jMLL dj8LLLS j236L GT4_B 5L (odeur) LL 236S[8] SD jML djMHS j236L 236L + M (4952 avant les supers)

15:03 2M 5M jcM j2H djMS dl SD jLLS j214L jLLS j214L jLLS dl j236M A2 [DR] 214S A1 dl 236L + M (5700 avant supers)

15:23 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM dj9MS j2M dl GUI_A 236S[8] SD jMHS j236M TNK_B 214S dl 236L + M (5838 avant supers)

15:42 2H SD jM dj9MHS j236L GTK_B 5M jcML djLLS j214L jLLS SD jLLL GKU_A 5H 214L 236L + M (5846 avant les supers)

16:00 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM djLMS j214L jLLS SD jLLS j236M TNK_B 5LLL dl 214S dl GKN_A [DR] 236L + M (6295 avant hausses)

16:33 5M 2M 6H 5H 236M BGK_A 2M 5M jcMLL djLLS j214L jLLS SD jLLL BRO_A jS j2M disparaître [DR] 236S 236L + M (6697 avant les supers)

16:59 5M 2M 6H 5H dl SD 66 jM 669 jLM djLMS j214L jLLS j214L jLLS SD jLLL A2 214L A1 214S dl 236L + M (6053 avant supers)

17:29 2M 6H 5H dl 236S[8] sjLLS j214L jLLS j214L jLLS dl SD dl jLL dj9 j4LLMSS j236M A2 5LLL dl 214S A1 [DR] 236L + M (6752 avant hausses)