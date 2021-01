Guide: Dates de sortie des nouveaux jeux PS4 en 2021

@ JJ2 Il y aura toujours des comparaisons. Mais je pense qu’un jeu comme Death Stranding serait mieux considéré comme un titre de lancement PS5 plutôt que comme une chanson de cygne PS4.

Bien sûr, s’il s’avère que la PS5 n’est qu’une PS4 New Pro, ce qui signifie qu’elle joue à tous les jeux PS4 mais aussi à des jeux PS5 – comme le New 3DS – alors les gens n’auront pas à acheter ce qui est sorti sur PS5, ils peuvent simplement garder jouer à des jeux PS4 en 4k amélioré ou tout ce que la PS5 leur fera.

Mais il y a toujours une excitation supplémentaire d’un nouveau lancement de console – Ninteod vendait des jeux comme 1 2 Switch et Snipperclips aux côtés de Zelda, dont aucun ne se vendrait très bien maintenant – et je pense que cette excitation aidera Death Stranding plus que dire un autre Uncharted, Tomb Raider ou God of War, qui se vendrait tout seul.

Et je ne voulais pas frapper Spiderman, juste que peut-être l’année dernière ou l’année prochaine, il aurait peut-être reçu quelques récompenses supplémentaires, sans avoir à affronter GoW et RDR2. La première année d’une nouvelle console est généralement un peu stérile – Switch a changé cela avec les jeux Wii U retenus – et cela profiterait plus à DS que d’autres jeux connus. Les nouvelles adresses IP sont toujours difficiles à vendre, d’où GoW, RDR2 et toutes les autres suites sans fin d’Uncharted, Tomb Raider, AC, etc.