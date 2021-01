Guide d’artisanat Minecraft: Comment fabriquer des lingots de Netherite

Si vous voulez créer les meilleures armures et outils Minecraft, vous allez avoir besoin de lingots de néérite; voici tout ce que vous devez savoir pour les fabriquer.

Comment fabriquer des lingots de Netherite dans Minecraft

Pour fabriquer des lingots de Netherite, vous aurez besoin de quatre restes de Netherite et de quatre lingots d’or placés dans une table d’artisanat. Vous devrez placer la ferraille netherite dans toutes les fentes de la rangée du haut, puis une en descendant de l’espace en haut à gauche. Après cela, placez deux des lingots d’or dans les deux espaces vides à côté de la ferraille de Netherite dans la deuxième rangée. Une fois que vous avez fait cela, placez les deux derniers lingots d’or sous la ferraille de Netherite de deuxième rangée et le lingot d’or à côté.

Si vous avez besoin d’un exemple de ce qu’il faut faire, consultez l’image ci-dessus pour la recette complète du lingot de netherite. Mais si vous ne disposez d’aucune des ressources nécessaires pour fabriquer des lingots de Netherite, voici comment obtenir les deux Minecraft.

En relation: Minecraft: Comment fabriquer une armure, des outils et des armes Netherite

Tout d’abord, pour fabriquer des restes de Netherite, vous devrez faire fondre un bloc particulier appelé débris anciens à l’intérieur d’un four; vous pouvez trouver d’anciens débris à l’intérieur du néant qui se reproduisent à des taux similaires à ceux du minerai de diamant. WNous vous recommandons de rechercher les niveaux de bloc 8 à 17, en plus de cela, nous vous recommandons d’utiliser TNT pour nettoyer de grandes zones afin de vous aider à trouver plus rapidement les débris anciens. Vous devrez également utiliser une pioche en diamant ou une pioche en Netherite pour le miner; si vous utilisez autre chose, vous détruirez simplement le bloc.

Une fois que vous avez récupéré des débris anciens, ramenez-les à votre base et placez-les dans un four avec du charbon, comme indiqué ci-dessus; cela fera les restes de Netherite dont vous avez besoin. Ensuite, vous devrez obtenir des lingots d’or, que vous pourrez obtenir en faisant fondre du minerai d’or.

Cela dit, pour trouver du minerai d’or, commencez par vous diriger vers une mine, une caverne ou un sous-sol, et creusez autour des niveaux 32 à 80. Finalement, si vous continuez, vous trouverez le minerai dont vous avez besoin, et lorsque cela se produit, tout simplement ramenez-le dans un four pour le faire fondre en lingots. Lorsque vous obtenez à la fois les quantités requises de déchets de Netherite et de lingots d’or, revenez dans ce guide et suivez la recette ci-dessus pour fabriquer des lingots de Netherite.

Pour en savoir plus Minecraft, chez PGG, nous vous proposons des guides tels que la fabrication d’une table de forge et la fabrication d’un haut fourneau.