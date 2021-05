Guide complet de tout ce que vous devez savoir sur le Friends Special sur HBO Max

Il manque de moins en moins pour l’un des événements les plus attendus de 2021: le Spécial Amis sur le service de streaming HBO Max. Les fans étaient au courant des nouvelles qui émergeaient ces derniers temps, mais ici nous vous apportons le guide définitif de tout ce que vous devez savoir sur La Réunion pour être au courant de tout. Ne manquez rien!

Ce programme tant attendu a été annoncé en février 2020, dans l’espoir d’être l’un des grands lancements de la plate-forme au cours de sa première année d’activité, mais le plan a été inversé. En plus de diverses productions cinématographiques et télévisuelles, ils ont dû tout reporter à cause de la pandémie de coronavirus, qui a provoqué la déception des fans.

À ce moment là, Jennifer Aniston Il a regretté le retard, bien qu’il ait anticipé ce que nous allons voir: « Ce sera génial. Tu sais que? Cela nous a également donné plus de temps pour le rendre encore plus excitant et amusant qu’il ne l’aurait été. J’ai donc choisi de le voir comme le verre à moitié plein qui a été remis à plus tard. Ecoutez, nous n’allons nulle part. Vous ne vous débarrasserez jamais de vos amis, désolé « .

Enfin, le deuxième week-end d’avril 2021, le tournage du Spécial dans le célèbre Étape 24 des studios Warner Bros, qui a été utilisé par le spectacle dans sa 10e saison. Là, ils ont diffusé l’annonce avec des photos montrant un site avec des ornements distinctifs et le fauteuil emblématique du café Central Perk.

+ Synopsis du Spécial Amis

« Après des années d’innombrables demandes de fans du monde entier, les stars de la série Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer reviennent sur la scène sonore originale de la comédie emblématique, Stage 24, sur le Warner Bros. Lot Célébration inoubliable « .

+ Invités

La liste complète des invités est la suivante: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

+ Bande-annonce officielle







+ Affiche officielle

+ Quand a lieu la première spéciale des amis?

Selon la déclaration officielle offerte par HBO Max et les publications des acteurs sur leurs réseaux sociaux, The Friends Special sera présenté en première le 27 mai.

+ Comment voir le Friends Special en Amérique latine?

Le 27 mai, il sera disponible sur HBO Max, mais uniquement dans les pays où se trouve la plateforme. Pour le voir officiellement en Amérique latine, il faut attendre l’arrivée du streaming, qui aura lieu au mois de juin.