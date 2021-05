Guide: Compatibilité ascendante PS5: Pouvez-vous jouer à des jeux PS4 sur PlayStation 5?

Est le PS5 rétrocompatible avec le PS4? Pouvez-vous jouer Jeux PS4 sur le PlayStation 5? L’une des plus grandes questions concernant la PS5 est de savoir si vous pourrez y jouer à des jeux PS4. Dans le cadre de notre Guide PS5, nous allons expliquer comment les jeux PS4 fonctionneront sur la PS5 et s’ils seront améliorés. Pour plus d’informations, reportez-vous aux guides suivants: PS4 à PS5: tous les jeux avec mises à niveau gratuites confirmées, PS5 Smart Delivery: la PlayStation 5 propose-t-elle Smart Delivery pour les jeux PS4?, et PS5 Game Boost: toutes les améliorations majeures du jeu PS4. Vous pouvez également en savoir plus sur les consoles classiques de Sony et qui seront compatibles avec la PS5 ici: Compatibilité ascendante PS5: pouvez-vous jouer à des jeux PS3, PS2 et PS1 sur PlayStation 5? Et enfin, consultez les guides suivants: Pouvez-vous utiliser un contrôleur PS4 sur PS5? et Les jeux PS5 joueront-ils sur PS4?

Sur cette page: Compatibilité ascendante PS5: pouvez-vous jouer à des jeux PS4 sur PlayStation 5? Compatibilité ascendante PS5: quels jeux PS4 fonctionneront sur PS5? Compatibilité ascendante PS5: les disques de jeu PS4 physiques seront-ils lus sur la PS5? Rétrocompatibilité PS5: les jeux PS4 achetés sur le PS Store fonctionneront-ils sur PS5? Rétrocompatibilité PS5: les jeux PS4 joueront-ils mieux sur PS5? Compatibilité ascendante PS5: les jeux PSVR fonctionneront-ils sur PS5? Compatibilité ascendante PS5: la PS5 jouera-t-elle à des jeux PS3, PS2 ou PS1?

Compatibilité ascendante PS5: pouvez-vous jouer à des jeux PS4 sur PlayStation 5?

Sony a confirmé que Les jeux PS4 seront jouables sur la PS5, ce qui signifie que le La PlayStation 5 est rétrocompatible avec la PS4. Cela signifie que vous pourrez télécharger les jeux que vous avez achetés sur le PlayStation Store sur PS4 et y jouer sur PS5. Vous pourrez également insérer des disques PS4 physiques dans la PS5 et les lire sur la console de nouvelle génération. Vous ne pourrez pas utiliser de support physique sur la PS5 Digital Edition car elle ne possède pas de lecteur de disque, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici: PS5 Digital Edition vs PS5: quelle est la différence?

Compatibilité ascendante PS5: quels jeux PS4 fonctionneront sur PS5?

Sony a dit que la « majorité écrasante » des jeux PS4 fonctionnera sur PS5 au lancement. Il a depuis ajouté qu’il s’attend à 99 pour cent des jeux PS4 pour être compatibles avec PS5. Bien que la grande majorité des jeux PS4 fonctionnent parfaitement sur PS5, il existe quelques exceptions. Ci-dessous une liste de tous les jeux PS4 qui ne fonctionnent pas sur PS5 aussi bien que tous les jeux PS4 susceptibles de présenter des erreurs sur PS5. Vous pouvez être assuré qu’à moins que le jeu ne soit répertorié ci-dessous, il fonctionnera sans aucun problème.

Tous les jeux PS4 qui ne fonctionnent pas sur PS5

Au moment de la rédaction de cet article, il y a juste 6 jeux PS4 ne seront pas rétrocompatibles sur PS5. Sur le PlayStation Store, ces titres seront accompagnés d’une lecture de description « Jouable sur: PS4 uniquement ». La liste complète est la suivante:

Afro Samurai 2: La revanche de Kuma Volume One

Hitman Go: édition définitive

Débrouille toi avec!

Robinson: le voyage

Shadwen

Nous chantons

Tous les jeux PS4 susceptibles de présenter des erreurs sur PS5

Alors que la grande majorité des jeux PS4 fonctionnent sur PS5 sans aucune erreur, Sony a marqué certains jeux sur le PlayStation Store avec l’avertissement suivant: « Lorsque vous jouez sur PS5, ce jeu peut présenter des erreurs ou un comportement inattendu et certaines fonctionnalités disponibles sur PS4 peuvent être absent. » Il est important de noter que tous les jeux PS4 portant ce message se chargeront et pourront être joués sur la PS5, mais ils peuvent présenter des erreurs telles que des problèmes graphiques mineurs ou des bogues. La liste complète des tous les jeux PS4 susceptibles de présenter des erreurs sur PS5 est comme suit:

Un été avec le Shiba Inu

Football actif 2 DX

Guerrier ninja américain: défi

Anomalie 2

APB rechargé

Ape Escape 2

Arcade Land

Chroniques d’Assassin’s Creed: Inde

Assassin’s Creed Chronicles: Russie

Assassin’s Creed Chronicles: Pack Trilogie

Syndicat Assassin’s Creed

Assetto Corsa

Assetto Corsa Ultimate Edition

Atrapa La Bandera

Batman: Retour à Arkham – Arkham City

Battlezone

Call of Duty: Black Ops 4

Call of Duty: guerre infinie

Police de poulet

Clan N

Proche du soleil

Barrer

Arcade de la collection Darius Cozmic

Lumière du jour

Vengeance rétro de l’île morte

Dead Nation: édition Apocalypse

Dead or Alive Xtreme 3 Fortune

Version gratuite de Dead or Alive Xtreme 3 Fortune

Dead or Alive Xtreme 3 écarlate

Livrez-nous la lune

Frontière Dino

Jeux classiques de Disney: Aladdin et le roi Lion

Univers Doki-Doki

DOOM VFR

Rushers de donjon

DYNASTY WARRIORS 8 Empires

Version gratuite des alliances DYNASTY WARRIORS 8 Empires

DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends édition complète

Enlacé

EVE: Valkyrie – Zone de guerre

Golf de tout le monde

Furie farouche

Filthy Lucre

Flinthook

Affaires fringantes

Jeu des trônes

Défenseurs Gensokyo

Geometry Wars 3: Dimensions

Ghostbusters: Le jeu vidéo remasterisé

SAISIR

Matériel: Rivals

Hellblade: le sacrifice de Senua

Comment survivre: Storm Warning Edition

Édition spéciale Kickbeat

Lara Croft et le temple d’Osiris

Laissé en vie

Chantons 10

Chantons 2018

Lightfield

LittleBigPlanet 3

Mafia III L’édition complète

Mafia III: édition définitive

Chasse à l’homme

Anthologie des limaces métalliques

MLB 14 Le Spectacle

MLB 15 Le Spectacle

MLB Le Spectacle 16

MLB The Show 17

MLB Le Spectacle 18

MLB The Show 19

MOTHERGUNSHIP

NBA 2K19

NBA 2K20

Besoin de vitesse

NHL 19

L’ambition de Nobunaga Souzou

L’ambition de Nobunaga: la sphère d’influence

OKAGE: Roi des ombres

Onigiri

Opération Warcade

Pagaie Vs. Pagayer

Arcade de flipper

PixARK

PixelJunk Shooter Ultimate

Proie

Primitif

Pro Evolution Soccer 2018

Pro Evolution Soccer 2018 LITE

Projet CARS

Projet CARS GOTY Edition

Hold’em pur

Pure Hold’em – Championnat du monde de poker

Piscine pure

Royaume Royale

Ligue de combat mécanisé RIGS

RISQUE

Rond point

Saint Seiya: l’âme des soldats

Mer de solitude

Saison Match 2 HD

Saison Match 3 Curse of the Witch Crow

Senran Kagura Burst Re: Newal

Senran Kagura Estival Versus

Senran Kagura Peach Beach Splash

Commandant de la navette

Sleeping Dogs: édition définitive

SMITE

Accro de l’espace

Star Ocean Second Evolution

Star Ocean: jusqu’à la fin des temps

STAR STRIKE ULTRA

STAR STRIKE ULTRA VR

Star Trek: Bridge Crew

Super Kids Racing

Super Stardust Ultra

Super Stardust Ultra VR

Survive Said The Prophet VR Experience

Sword Art Online Re: Fragment creux

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants à Manhattan

Tournée mondiale de tennis

Le Golf Club 2019

Le roi des combattants 2000

Le Surge

Les enfants de demain

The Walking Dead: Saison 1

Les guerriers

Dent et queue

True Fear: Forsaken Souls Partie 2

Jusqu’à l’aube: ruée vers le sang

Valhalla Hills

Vitesse 2X

Loups-garous à l’intérieur

Championnat du monde des rallyes WRC 8 FIA

Zero Escape: les jeux nonaires

Compatibilité ascendante PS5: les disques de jeu PS4 physiques seront-ils lus sur la PS5?

Oui, les disques de jeu PS4 physiques seront lus sur PS5. Vous pourrez insérer des disques de jeu PS4 physiques dans la PS5 et y jouer, ainsi que télécharger le logiciel numérique que vous avez acheté sur le PlayStation Store. Notez que vous ne pourrez pas utiliser de disques de jeu physiques sur la PS5 Digital Edition (voir aussi: PS5 Digital Edition vs PS5: Quelle est la différence?), Car elle n’a pas de lecteur de disque.

Rétrocompatibilité PS5: les jeux PS4 achetés sur le PS Store fonctionneront-ils sur PS5?

La PS5 est rétrocompatible avec le logiciel PS4, ce qui signifie que les logiciels physiques et numériques fonctionneront sur le système de nouvelle génération. En supposant que vous utilisez le même compte PSN sur PS5, vous aurez accès à tous vos achats PS4 sur le PlayStation Store. Cela inclut les titres PlayStation Plus – mais vous devrez vous assurer que votre abonnement est actif pour pouvoir y jouer.

Rétrocompatibilité PS5: les jeux PS4 joueront-ils mieux sur PS5?

Les jeux PS4 joueront mieux sur PS5 grâce à l’utilisation d’un mode «boost», mais cela peut entraîner des problèmes de compatibilité et peut ne pas s’appliquer à tous les jeux. Vous devrez peut-être également vous assurer que vos jeux PS4 sont installés sur le SSD de la PS5 (voir aussi: SSD PS5: pourquoi c’est mieux que le disque dur), bien que vous ayez la possibilité d’économiser de l’espace en utilisant un disque dur externe plus traditionnel (voir aussi: Comment utiliser un disque dur externe sur PS5). Les jeux stockés sur ce dernier, bien sûr, ne bénéficieront pas des vitesses du SSD ultra-rapide de Sony. Pour plus d’informations, vérifiez les éléments suivants:Meilleurs disques durs externes PS5 et PS4 et Quels disques SSD seront compatibles avec la PS5?

Voici ce que Sony a à dire à propos des jeux PS4 fonctionnant mieux sur PS5: « Nous nous attendons à ce que les titres rétrocompatibles fonctionnent à une fréquence accrue sur PS5 afin qu’ils puissent bénéficier de fréquences d’images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées. Nous sommes évalue actuellement les jeux titre par titre pour repérer tout problème nécessitant un ajustement de la part des développeurs de logiciels d’origine. » Vous pouvez en savoir plus sur les améliorations potentielles via le lien suivant: PS5 Game Boost: toutes les améliorations majeures du jeu PS4.

Compatibilité ascendante PS5: les jeux PSVR fonctionneront-ils sur PS5?

Sony a dit que PlayStation VR sera entièrement rétrocompatible avec la PS5, ce qui signifie que vous pourrez brancher votre casque actuel sur la console de nouvelle génération et découvrir la réalité virtuelle. Comme la PlayStation 5 est également rétrocompatible avec le logiciel PS4, cela signifie que vous pourrez jouer à des jeux PSVR sur la PS5, que vous les possédiez numériquement ou physiquement. Vous aurez besoin d’un adaptateur de caméra PS gratuit pour connecter votre caméra PS4 existante à la PS5, car la nouvelle caméra HD n’est pas compatible. Vous pouvez découvrir Comment obtenir un adaptateur de caméra PS5 PlayStation gratuit pour PSVR via le lien. Pour plus d’informations, reportez-vous à ce qui suit: Le PSVR fonctionne-t-il sur PS5? et Tous les jeux PS5 avec prise en charge PSVR.

Compatibilité ascendante PS5: la PS5 jouera-t-elle à des jeux PS3, PS2 ou PS1?

Sony n’a confirmé que la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4. Bien qu’il y ait eu des rumeurs faisant allusion à la prise en charge des titres PS3, PS2 et PS1 également, le détenteur de la plate-forme s’est principalement concentré sur la prise en charge des jeux PS4. Il convient de noter que les PS2 Classics achetés pour la PS4 sur le PlayStation Store devraient fonctionner sur la PS5, car ils utilisent un émulateur qui devrait être compatible avec la console de nouvelle génération. Il en va de même pour les remasters, comme PaRappa the Rapper. Vous pouvez trouver plus d’informations ici: Compatibilité ascendante PS5: pouvez-vous jouer à des jeux PS3, PS2 et PS1 sur PlayStation 5?

Allez-vous profiter de la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4? Prenez du recul dans les commentaires ci-dessous et consultez notre Guide PS5.