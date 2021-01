Guide combo Super Baby 2 dans Dragon Ball FighterZ

Boucles, TODs… Super Baby 2 Combo Guide! L’un des personnages les plus scientifiques vient de Dragon Ball FighterZ.

Dans cet article, ou plutôt guide, vous verrez de nombreux Super bébé 2 combos dans Dragon Ball FighterZ. Le personnage de Dragon Ball GT est fort, mais il faut savoir beaucoup de choses pour le choisir et l’avoir dans notre équipe. La première chose est que cela ne donne rien. C’est fort, mais c’est l’un de ces personnages de l’équipe que nous devons nous entraîner et regarder en détail.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Dragon Ball FighterZ a une terminologie de combat. C’est pourquoi les combos que vous verrez ci-dessous après la vidéo ne sont pas écrits « carré, triangle, gauche … » Dans le jeu vidéo Arc System Works et Bandai Namco, chaque adresse est un nombre et les touches sont des lettres. Nous avons les boutons L, M, H et S pour les boutons carré, triangle, cercle et X.

Par conséquent, chaque adresse est un nombre. Si vous voyez un « 2 » dans le combo, c’est l’adresse ci-dessous. Celui connu sous le nom de « quart de lune avant » serait à l’envers 236 et 214. Mais c’est mieux expliqué dans la vidéo suivante de feu Artorias23.

Super Baby Combos dans FighterZ

Nous entrons pleinement dans les combos de Vegeta Baby 2. La vidéo que vous allez voir est de l’utilisateur Kuwanger, qui se consacre à vider tout ce que les personnages de Dragon Ball FighterZ peuvent faire.

Les combos Super Baby 2 ont quelque chose qui peut nous donner le vertige. Selon le personnage auquel nous sommes confrontés, il vaut mieux faire un combo qu’un autre. Même la vidéo montre des combos qui peuvent échouer si nous ne les mettons pas au bon moment ou qui valent la peine d’être supprimés si nous jouons en ligne (en raison du décalage, il y a des combos qui sont facilement manqués). Bien qu’il existe un combo générique pour chaque personnage, si nous apprenons tout ce qui est vu dans la vidéo, nous serons un vrai PRO de Super Baby 2.

Il y a encore plus de choses à faire. N’oubliez pas que le personnage n’a même pas une semaine, donc plus tard, nous verrons plus de choses « doggy ».

Et voici la liste des combos écrits

Écran intermédiaire (à partir du milieu de l’écran)

-2M 5M jMH j2H SD jLLL djLL j2L (4250)

-xx SD jLLL djLL j2H jS j2L (4559)

-xx SD jLLL djLLL j214M (4591)

-xx SD jLLL djLLL j236M j236L + M (5197, 4417 avant supers)

-xx SD jLLL djLLL j214M j236L + M dl A1 (5317, 4559 avant supers)

-xx SD jLLL djLLL j214M dl disparaît (odeur) 214H + S (6588, 4559 avant super)

-jML 5LL 2M 5M sj4LLMH j2H SD jLLL djLL j2L (3505)

-2M 5M jMH j2H SD jLLL djLLL j214S disparaissent 214M (odeur) jLLL j2L (4995)

-2M 5M jMH j2H SD jLLL djLLL j214M disparaissent [jDR] (5022)

-5M 2M 5H dl SD 66 jM 669 jLLL djLL j2L (4095)

-5M 2M 5S 5H dl SD 66 jM 669 jLLL djLL j2L (3765)

-5M 2M 5H dl SD 66 jM 669 jLLL djLM j2H jS j236M 6S 214S 2S 6S 214S [jDR] (5373)

-jML 5LL 5M 2M 5H SD jH djLM j2H jS j236M 6S 214S 2S 6S 214S jS [jDR] (4165)

-2H SD jMLL dj8L jS j236M 2S SD j4LLM dj8L jS j236M 3S SD jLLL j214S dl disparaissent 66 214M (5340)

-xx 3S SD jLL j214L j236L + M (5673, 4893 avant supers)

-2H SD j4LLM dj8L jS j236M 3S SD j4LLM dj8L jS j236M 3S SD jLLL j214S dl disparaissent 66 214M (5280)

-2H SD j4LLM j8M jS j236M 2S (3S sur certains caractères) SD jMLL dj8M jS j236M 3S SD jLL j214S dl vanish 214M (5363)

-xx 3S SD j214L j236L + M (5643, 4863 avant supers)

-2H SD j4LLM dj8M jS j236M 2S SD jML dj8M jS j236M 3S SD jLL j214S dl disparaître 66 214M (5303)

-2H SD jLML dj8M jS j236M 2S SD jML dj8M jS j236M 3S SD jLL j214S dl disparaître 66 214M (5333)

-2H SD jLLL dj8M jS j236M 2S SD jLLL dj8M jS j236M 3S SD j214S disparaissent 66 214M (5490)

-xx 3S 214L j236L + M (5890, 5110 avant supers)

-2H SD jLLL dj8M jS j236M 2S SD jL dj8L jS j236M 3S SD jLLL j214S dl disparaître 66 214M (5505)

-2H SD jL dj8L jS j236M 2S SD jL dj8L jS j236M 3S SD jLLL djLL j214L disparaissent [jDR] (4922)

-2H SD jMLL dj8L j4L jS j236M 3S SD jMLL dj8L j4L jS j236M 3S SD j214S disparaissent 66 214M (5173)

-2H SD jML dj8L j4L jS j236M 2S SD jML dj8M jS j236M 3S SD jLLL j214S dl disparaître 66 214M (5325)

-2H SD jL dj8L jS j236M 2S SD jLLL djLL j2L (3682)

-2H SD j4LLM dj8M jS j236M 2S SD jLLL djLL j2L (4244)

-2H SD jML dj8L j4L jS j236M 3S SD jLLL djLL j2L (4154)

-jH jLLL j2H SD jLLL djLL j2L (3335)

-SD jM dl jH 2S 2M 5M 5H dl SD 66 jM 669 jLLL djLL j2L (3230)

Post disparaître (après disparaître)

-5S disparaissent 2M 5M 5H 3S SD jLLL djLL j2L (2270)

Corner (combos d’angle)

-2M 5M 236M dl 2M 5M 5H 2S SD jM j2H jS j236L 6S 214S 2S 6S 214S jS [jDR] (6058)

-xx jS [jDR] 214H + S (8055, 6058 avant supers)

-jML 5LL 2M 236M 2M 5M 5H 2S SD jM j2H jS j236L 6S 214S 2S 6S 214S [jDR] (4354)

-jML 5LL 2M 236M 5M 5H 3S SD jM j2H jS j236L 6S 214S 2S 6S 214S jS [jDR] (4374)

-2M 5M 236M dl 2M 5M 5H 2S SD jMH djLL j2H jS j236L 6S 214S jS 3S 214L + M IAD jM (7608, 5845 avant supers)

-2M 5M 236M 2M 5H 2S SD jMH djLL j2H jS j236L 6S 214S jS 3S 214L + M IAD jM (7398, 5716 avant supers)

-2M 5M 236M dl 2M 5M 5H 2S SD jMH djLL j2H jS j236L 6S 214S 3S 2S 214M (6377)

-2M 5M 236M dl 2M 5M 5H 2S SD jMH djLL j2H jS j236L 6S 214S 3S 2S 214S disparaissent 66 5LLL 214M 214L + M (10074, 8380 avant supers)

-jML 5LL 2M 236M 2M 5H 2S SD jM djML j2H jS j236L 6S 214S 3S 2S 214M (4526)

-2H SD dl jH djM j2H jS j236M 1S SD dl jM j2H jS j236M 6S 214S 3S 2S 214M (5584)

-2H SD dl jH djML j2H jS j236M 1S SD dl jM j2H jS j236M 6S 214S jS [jDR] (5117)

Exemple de combo d’assistance (Combos utilisant des assistances)

-5M 2M 5H dl SD 66 jM 669 jLLL djLLL j236M GTG_B 6S 214S 2S 214S jS [jDR]

-2M 5M jMH j2H SD jLLL djLLL j214S BLK_A 66 6S 214S jS [jDR] j214L + M

-2H SD jMLL dj8L jS j236M 2S SD j4LLM dj8L jS j236M 3S SD jLL j236L GKN_A 669 [jDR] 214H + S

-2M 5M jMH j2H SD jLLL djLLL j236M GTK_B 66 3S SD jLLL djLL j236L VTO_A j214S disparaissent 66 214M j236L + M

-2M 5M 236M dl 2M 5M 5H 2S SD jM j2H jS j236L 6S 214S 2S 6S 214S j236L BGK_A j236L VGT_A [DR] 214M dl j236L + M