Guide: Call of Duty Vanguard Reveal: Toutes les heures des événements Warzone

Quand commence Call of Duty : Vanguard dans Warzone ? Activision a une fois de plus choisi de révéler la prochaine entrée de la franchise Call of Duty dans son spin-off Battle Royale avec un nouvel événement appelé le Bataille de Verdansk. En tant que tel, vous devrez démarrer le jeu PS4 et participer afin d’assister à la révélation officielle en direct aux côtés d’autres joueurs. Dans ce guide Call of Duty: Vanguard, nous allons révéler toutes les heures des événements Warzone pour être sûr de ne rien manquer.

Call of Duty Vanguard Reveal: Tous les événements de Warzone

L’événement de révélation de Call of Duty: Vanguard est une chose unique, vous n’avez donc qu’une seule chance d’y participer. Assurez-vous de démarrer Warzone avant l’heure de début, mais la liste de lecture deviendra active aux heures suivantes :

Jeudi 19 août 2021

Amérique du Nord: 10 h 30 HAP / 11 h 30 HAR / 12 h 30 HAC / 13 h 30 HAE

10 h 30 HAP / 11 h 30 HAR / 12 h 30 HAC / 13 h 30 HAE Royaume-Uni/Irlande : 18h30 BST

18h30 BST L’Europe : 19h30 CEST / 20h30 EEST

19h30 CEST / 20h30 EEST Asie/Océanie : 2h30 JST / 1h30 AWST / 3h30 AEST

Pour ceux des régions d’Asie et d’Océanie, l’événement aura lieu le matin du vendredi 20 août 2021.

Call of Duty Vanguard Reveal: Comment fonctionne l’événement de la bataille de Verdansk

Nous ne savons pas ce que l’événement de la bataille de Verdansk demandera aux joueurs au moment de la rédaction, mais les taquineries sur les réseaux sociaux indiquent qu’un véhicule blindé et une nouvelle arme sont impliqués.

Lorsque Call of Duty: Black Ops Cold War a été révélé dans Warzone l’année dernière, les participants devaient remplir une série d’objectifs avant d’être chargés de descendre sur le point d’intérêt du stade. C’est ici que s’est déroulée la bande annonce.

La bande-annonce sera disponible sur YouTube peu de temps après, mais si vous voulez la voir dès que possible, vous voudrez jouer à Warzone ce jeudi.

Participerez-vous à l’événement Bataille de Verdansk ? Préparez-vous pour la Seconde Guerre mondiale dans les commentaires ci-dessous.