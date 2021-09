Guide: Call of Duty: Vanguard PS5, test bêta PS4 – Dates, heures et comment jouer

Quelles sont les dates et heures du bêta-test de Call of Duty : Vanguard sur PlayStation 5 et PS4 ? Comment accéder à la bêta de Call of Duty : Vanguard ? Nous avons déjà eu un test alpha pour l’entrée de cette année dans la série Activision, mais il est maintenant temps de goûter à une plus grande partie du multijoueur avec la version bêta sur PS5 et PS4. Avec ce guide rapide, vous apprendrez toutes les dates, heures et contenus bêta afin que vous soyez à jour.

Sur PS5 et PS4, la bêta multijoueur de Call of Duty : Vanguard se déroule sur deux week-ends. Voici tous les détails dont vous avez besoin.

Premier week-end

Le premier week-end de la bêta de Call of Duty: Vanguard se déroule du 10 – 13 septembre. Il n’est ouvert qu’à ceux qui ont pré-commandé le jeu pour PS5 ou PS4. Voici toutes les heures régionales de début et de fin de ce premier week-end :

Début de l’accès bêta : vendredi 10 septembre 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

Fin de l’accès à la bêta : lundi 13 septembre 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

Deuxième week-end

Le deuxième week-end de la bêta de Call of Duty: Vanguard se déroulera du 16 au 20 septembre sur PS5 et PS4. Il est ouvert à tous sur les consoles Sony et propose un jeu croisé avec d’autres plateformes. Voici toutes les heures de début et de fin régionales pour le deuxième week-end :

Début de l’accès à la bêta : jeudi 16 septembre 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

Fin de l’accès à la bêta : lundi 20 septembre 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

Comment jouez-vous au test bêta de Call of Duty: Vanguard ?

Le premier week-end, détaillé ci-dessus, n’est accessible qu’à ceux qui ont précommandé Call of Duty: Vanguard sur PS5 ou PS4. Si vous souhaitez jouer pendant ce premier bloc de temps, vous devrez pré-commander le jeu pour y accéder.

Cependant, le deuxième week-end est ouvert à tous. Il y a pas d’exigences particulières; vous pourrez rechercher le PlayStation Store, télécharger le client bêta et jouer pendant le deuxième week-end.

Qu’est-ce qui est inclus dans le test bêta de Call of Duty: Vanguard ?

La bêta multijoueur de Call of Duty: Vanguard propose bien plus que l’alpha. Vous aurez accès à cinq cartes :

La colline des champions

Hôtel Royal

Gavutu

étoile rouge

Eagle’s Nest (rejoindre le deuxième week-end)

La version bêta comprendra également six modes :

Champion Hill (Solos, Duos, Trios)

Match à mort en équipe

Domination

Tuer confirmé

Patrouille (un mode avec une zone de score toujours en mouvement)

Rechercher et détruire (rejoindre le deuxième week-end)

Il y aura également une sélection d’opérateurs présents dans le test bêta, chacun avec un coup de finition. Elles sont:

Daniel Takeyatsu

Roland Zeimet

Lucas Rigg

Polina Petrova

Wade Jackson

Arthur Kingsley

Sur quelles consoles pouvez-vous jouer au test bêta de Call of Duty: Vanguard ?

Le test bêta de Call of Duty: Vanguard sera jouable sur PS5 et PS4 au cours des deux week-ends. Le premier week-end est exclusif à PS5 et PS4, tandis que le deuxième week-end est ouvert à toutes les plateformes.

Jouez-vous à la bêta multijoueur de Call of Duty : Vanguard ce mois-ci ? Rechargez dans la section commentaires ci-dessous.