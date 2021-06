Guide : Calendrier E3 2021 : Dates et heures de tous les événements, conférences de presse et diffusions en direct

E3 2021 est presque là, et tout semble un peu compliqué. Quand sont toutes les conférences de presse de l’E3 2021 ? Quels événements font partie de l’E3 ? Quoi dates et heures avez-vous besoin de savoir? Pour répondre à toutes ces questions, ce guide décompose tout, vous donnant un aperçu de chaque événement E3 2021. Lisez la suite pour savoir quand toutes les diffusions en direct ont lieu, quelles entreprises se présentent et à quoi s’attendre du spectacle de cette année.

Sur cette page: E3 2021 – Dates et heures de tous les événements, conférences de presse et diffusions en direct

Ci-dessous, nous avons détaillé chaque événement E3 2021 pertinent pour PlayStation par ordre chronologique, vous donnant tous les détails sur quand et où vous pouvez regarder chaque vitrine. Il convient de noter que la plupart des événements ci-dessous seront hébergés ici sur Push Square avec un chat en direct. Pour toute la couverture de l’actualité PS5 et PS4 à l’E3 2021, nous sommes votre guichet unique. Sans plus tarder, entrons dans le calendrier.

E3 2021 : Ubisoft Forward

Ubisoft sera le premier éditeur à tenir sa conférence de presse E3 2021 avec sa diffusion Ubisoft Forward.

Dates et heures : samedi 12 juin 2021

Amérique du Nord: 12h PDT / 13h HAR / 14h CDT / 15h EDT

12h PDT / 13h HAR / 14h CDT / 15h EDT Royaume-Uni/Irlande : 20h BST

20h BST L’Europe : 21h CEST / 22h EEST

21h CEST / 22h EEST Asie/Océanie : 4h JST / 3h AWST / 5h AEST

Où regarder : Ubisoft Forward sera diffusé en direct sur YouTube et Twitch via les liens respectifs.

À quoi s’attendre: Nous prévoyons des mises à jour sur les jeux à venir comme Far Cry 6, Roller Champions, Riders Republic et Rainbow Six: Quarantine. Ce serait formidable de voir Skull & Bones et Beyond Good & Evil 2, mais nous ne retenons pas notre souffle. Serait-ce enfin l’année où Splinter Cell fera son retour ?

E3 2021 : Divertissement Gearbox

Après Ubisoft sera Gearbox Entertainment, même si nous n’en savons pas encore trop sur sa présentation.

Dates et heures : Samedi 12 juin 2021. Nous mettrons à jour ce guide lorsque les horaires seront annoncés.

Où regarder : La vitrine E3 2021 de Gearbox sera diffusée en direct sur YouTube et Twitch via les liens respectifs.



À quoi s’attendre: Nous ne savons pas exactement ce que Gearbox montrera lors de sa conférence de presse, mais avec la société à la fois éditeur et développeur, elle devrait avoir une poignée d’annonces de jeux intéressantes à faire.

E3 2021 : vitrine des jeux Xbox et Bethesda

Microsoft tiendra une conférence de presse conjointe avec Bethesda cette année après l’acquisition historique, ce devrait donc être un spectacle intéressant pour les fans de PlayStation et Xbox.

Dates et heures : dimanche 13 juin 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE Royaume-Uni/Irlande : 18h BST

18h BST L’Europe : 19h CEST / 20h EEST

19h CEST / 20h EEST Asie/Océanie : 2h JST / 1h AWST / 3h AEST

Où regarder : La conférence de presse E3 2021 de Microsoft sera diffusée en direct sur YouTube et Twitch via les liens respectifs. Vous pouvez également passer du temps avec nos amis de Pure Xbox, qui organiseront l’événement au fur et à mesure.

À quoi s’attendre: Bien que cela plaira principalement aux utilisateurs de Xbox, il peut encore y avoir quelques annonces ou mises à jour de tiers concernant PlayStation.

E3 2021 : Square Enix présente

Après que Microsoft ait eu son heure de gloire, l’éditeur japonais Square Enix sera présent avec sa diffusion Square Enix Presents.

Dates et heures : dimanche 13 juin 2021

Amérique du Nord: 12 h 15 HAP / 13 h 15 HAR / 14 h 15 HAC / 15 h 15 HAE

12 h 15 HAP / 13 h 15 HAR / 14 h 15 HAC / 15 h 15 HAE Royaume-Uni/Irlande : 20h15 BST

20h15 BST L’Europe : 21h15 CEST / 22h15 EEST

21h15 CEST / 22h15 EEST Asie/Océanie : 4h15 JST / 3h15 AWST / 5h15 AEST

Où regarder : La conférence de presse E3 2021 de Square Enix sera diffusée en direct sur YouTube et Twitch via les liens respectifs.

À quoi s’attendre: L’annonce à la une de Square Enix sera le prochain jeu d’Eidos Montréal. De plus, nous pouvons nous attendre à des apparitions de Babylon’s Fall, Life Is Strange: True Colors et Marvel’s Avengers. Vraisemblablement, il y aura un peu plus que cela, peut-être avec des titres plus petits de Square Enix Collective.

E3 2021 : Future Games Show

Le géant des médias de jeux Future tiendra sa propre conférence de presse dans le cadre de l’E3 2021, animée par les célèbres acteurs du jeu Troy Baker et Laura Bailey.

Dates et heures : Dimanche 13 juin 2021*

Amérique du Nord: 16h HAP / 17h HAR / 18h CDT / 19h HAE

16h HAP / 17h HAR / 18h CDT / 19h HAE Royaume-Uni/Irlande : 12h BST

12h BST L’Europe : 1h CEST / 2h EEST

1h CEST / 2h EEST Asie/Océanie : 8h JST / 7h AWST / 9h AEST

*Pour ceux des territoires européens, cet événement aura lieu au petit matin du lundi 14 juin 2021.

Où regarder : Le Future Games Show sera diffusé en direct sur YouTube et Twitch via les liens respectifs.

À quoi s’attendre: Celui-ci est un peu un joker, car il pourrait héberger à peu près n’importe quoi. Nous imaginons qu’il ne comportera rien de majeur, mais si les émissions précédentes doivent se passer, il y aura toujours des jeux tiers et indépendants notables représentés ici.

E3 2021 : Warner Bros. Games et 24 Entertainment

Bien que ne faisant pas partie des conférences de presse en soi, nous verrons des mises à jour sur quelques jeux de ce duo de développeurs.

Dates et heures : Dimanche 13 juin 2021. Nous mettrons à jour ce guide lorsque les horaires seront annoncés.

À quoi s’attendre: Ce segment de l’E3 2021 touchera simplement à deux jeux qui ne font pas partie d’une vitrine plus large. Tout d’abord, nous verrons plus de Back 4 Blood, le tireur de zombies coopératif de Turtle Rock Studios. Deuxièmement, 24 Entertainment montrera quelque chose, probablement un nouveau regard sur Naraka : Bladepoint.

E3 2021 : jeux indépendants, Take-Two, Capcom et plus

Ce prochain segment est beaucoup plus varié, l’E3 2021 hébergeant des mises à jour de nombreux développeurs et éditeurs indépendants et de haut niveau.

Dates et heures : Lundi 14 juin 2021

À quoi s’attendre: Le propre calendrier de l’E3 2021 est plutôt vague sur ses plans pour lundi. Cependant, nous savons qu’il y aura des événements remplis de jeux indépendants, ainsi que des mises à jour de Take-Two Interactive, Capcom, Mythical Games, Freedom Games et Razer..

E3 2021 : Nintendo Direct

Nintendo sera présent et correct à l’E3 2021, présentant potentiellement un ou deux éléments pertinents pour les fans de PlayStation.

Dates et heures : mardi 15 juin 2021

Amérique du Nord: 9h PDT / 10h HAR / 11h CDT / 12h EDT

9h PDT / 10h HAR / 11h CDT / 12h EDT Royaume-Uni/Irlande : 17h BST

17h BST L’Europe : 18h CEST / 19h EEST

18h CEST / 19h EEST Asie/Océanie : 1h JST / 12h AWST / 2h AEST

Où regarder : Nintendo Direct et Nintendo Treehouse Live seront diffusés en direct sur YouTube et Twitch via les liens respectifs.

À quoi s’attendre: Franchement, les jeux Nintendo. Mais aussi, il pourrait y avoir quelques jeux tiers montrés qui arriveront également sur PS5 et PS4, donc cela pourrait valoir la peine d’être regardé quand même.

E3 2021 : Bandai Namco, Yooreka Games et GameSpot

Après la diffusion de Nintendo, l’E3 2021 fera également de la place à quelques autres entreprises en difficulté.

Dates et heures : mardi 15 juin 2021



À quoi s’attendre: Bandai Namco, Yooreka Games et GameSpot recevront tous des « événements ciblés », nous nous attendons donc à ce qu’il y ait des mises à jour de chacune de ces sociétés. Qui sait, peut-être que Bandai Namco aura une annonce ou deux dans sa manche.



E3 2021 : remise des prix officielle de l’E3 2021

La conclusion de l’E3 de cette année sera une cérémonie de remise des prix, revenant sur l’E3 2021 dans son ensemble et récompensant les meilleurs et les plus brillants.

Dates et heures : mardi 15 juin 2021

Où regarder : La remise des prix E3 2021 sera diffusée en direct sur YouTube et Twitch via les liens respectifs.



À quoi s’attendre: Cela semble être principalement axé sur les récompenses, mais l’E3 mentionne des « annonces et révélations passionnantes » dans le cadre de l’émission. Ce qui sera présent au cours de ce segment est à deviner.

Phew! C’est tous les événements qui se déroulent à l’E3 2021 cette année. Quelle conférence de presse attendez-vous le plus ? Quels sont vos espoirs et vos rêves pour l’E3 2021 ? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.