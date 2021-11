Guide : Bêta fermée d’Elden Ring : dates, heures et comment jouer

Quand est le test bêta fermé d’Elden Ring sur PS5 et PS4? Quelles sont les dates et heures de la bêta d’Elden Ring, et comment y accéder ? Le prochain RPG d’action de FromSoftware, Elden Ring, a été retardé récemment, mais l’éditeur Bandai Namco donne aux fans la possibilité de jouer au jeu plus tôt via un test bêta fermé. Dans ce guide, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir pour jouer à la bêta d’Elden Ring.

Bêta fermée d'Elden Ring : dates, heures et comment jouer

Ci-dessous, nous allons passer en revue tous les détails du test bêta fermé d’Elden Ring, en commençant par toutes les dates et heures dont vous avez besoin.

Quand est la bêta fermée d’Elden Ring ?

La bêta fermée d’Elden Ring a lieu entre le vendredi 12 novembre et le lundi 15 novembre 2021 compris. Cependant, les serveurs ne seront pas en ligne tout le temps. Le test bêta est divisé en cinq sessions en ligne. Voici les dates et horaires de chaque séance.

Session 1 – 12 novembre 2021

Heure de début

Amérique du Nord: 3 h HNP / 4 h HNR / 5 h HNC / 6 h HNE

3 h HNP / 4 h HNR / 5 h HNC / 6 h HNE Royaume-Uni/Irlande : 11h GMT

11h GMT L’Europe : 12h CET / 13h EET

12h CET / 13h EET Asie/Océanie : 20h JST / 19h AWST / 22h AEDT

Heure de fin

Amérique du Nord: 6h HNP / 7h HNR / 8h HNC / 9h HNE

6h HNP / 7h HNR / 8h HNC / 9h HNE Royaume-Uni/Irlande : 14h00 GMT

14h00 GMT L’Europe : 15h CET / 16h EET

15h CET / 16h EET Asie/Océanie : 23h JST / 22h AWST / 1h AEDT

Session 2 – 13 novembre 2021

Heure de début

Amérique du Nord: 19h PST / 20h MST / 21h CST / 22h HNE

19h PST / 20h MST / 21h CST / 22h HNE Royaume-Uni/Irlande : 3h00 GMT

3h00 GMT L’Europe : 4h CET / 5h EET

4h CET / 5h EET Asie/Océanie : 12h JST / 11h AWST / 14h AEDT

Heure de fin

Amérique du Nord: 22h PST / 23h MST / 12h CST / 1h HNE

22h PST / 23h MST / 12h CST / 1h HNE Royaume-Uni/Irlande : 6h00 GMT

6h00 GMT L’Europe : 7h CET / 8h EET

7h CET / 8h EET Asie/Océanie : 15h JST / 14h AWST / 17h AEDT

Session 3 – 13 novembre 2021

Heure de début

Amérique du Nord: 11h PST / 12h HNR / 13h CST / 14h HNE

11h PST / 12h HNR / 13h CST / 14h HNE Royaume-Uni/Irlande : 19h GMT

19h GMT L’Europe : 20h CET / 21h EET

20h CET / 21h EET Asie/Océanie : 4h JST / 3h AWST / 6h AEDT

Heure de fin

Amérique du Nord: 14h HNP / 15h HNR / 16h HNC / 17h HNE

14h HNP / 15h HNR / 16h HNC / 17h HNE Royaume-Uni/Irlande : 22h00 GMT

22h00 GMT L’Europe : 23h CET / 00h EET

23h CET / 00h EET Asie/Océanie : 7h JST / 6h AWST / 9h AEDT

Session 4 – 14 novembre 2021

Heure de début

Amérique du Nord: 3 h HNP / 4 h HNR / 5 h HNC / 6 h HNE

3 h HNP / 4 h HNR / 5 h HNC / 6 h HNE Royaume-Uni/Irlande : 11h GMT

11h GMT L’Europe : 12h CET / 13h EET

12h CET / 13h EET Asie/Océanie : 20h JST / 19h AWST / 22h AEDT

Heure de fin

Amérique du Nord: 6h HNP / 7h HNR / 8h HNC / 9h HNE

6h HNP / 7h HNR / 8h HNC / 9h HNE Royaume-Uni/Irlande : 14h00 GMT

14h00 GMT L’Europe : 15h CET / 16h EET

15h CET / 16h EET Asie/Océanie : 23h JST / 22h AWST / 1h AEDT

Session 5 – 15 novembre 2021

Heure de début

Amérique du Nord: 19h PST / 20h MST / 21h CST / 22h HNE

19h PST / 20h MST / 21h CST / 22h HNE Royaume-Uni/Irlande : 3h00 GMT

3h00 GMT L’Europe : 4h CET / 5h EET

4h CET / 5h EET Asie/Océanie : 12h JST / 11h AWST / 14h AEDT

Heure de fin

Amérique du Nord: 22h PST / 23h MST / 12h CST / 1h HNE

22h PST / 23h MST / 12h CST / 1h HNE Royaume-Uni/Irlande : 6h00 GMT

6h00 GMT L’Europe : 7h CET / 8h EET

7h CET / 8h EET Asie/Océanie : 15h JST / 14h AWST / 17h AEDT

Comment accéder à la bêta fermée d’Elden Ring ?

Malheureusement, la version bêta d’Elden Ring n’est pas ouverte à tout le monde – c’est un test bêta fermé. Cela signifie que seul un certain nombre de joueurs pourront participer. Comment pouvez-vous jouer à la bêta fermée d’Elden Ring?

Pour avoir une chance de participer à la version bêta d’Elden Ring, vous devez vous inscrire sur le site Web de Bandai Namco. Voici toutes les étapes :

Visitez le site Web de Bandai Namco via ce lien.

Connectez-vous à votre compte ou créez-en un nouveau, puis connectez-vous.

Choisissez votre plateforme (PS5 ou PS4).

Il vous sera alors demandé à quels jeux Souls vous avez déjà joué. Cochez toutes celles qui s’appliquent.

Cliquez sur soumettre et votre inscription sera terminée.

Suite à cela, vous n’êtes pas assuré d’accéder à la bêta fermée d’Elden Ring, mais les candidats retenus seront contactés par Bandai Namco avec un code.

Qu’est-ce qui est inclus dans la bêta fermée d’Elden Ring ?



La bêta d’Elden Ring vous permet de jouer aux « heures d’ouverture » du jeu. Il s’agit d’un test de réseau en ligne, ce qui signifie que vous devez être connecté pour participer. Il n’est pas précisé si vous avez besoin d’un abonnement PlayStation Plus pour jouer à la version bêta, mais nous supposons que c’est le cas.

C’est à peu près le cas pour notre guide de test bêta Elden Ring. Espérez-vous y jouer plus tard ce mois-ci? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.