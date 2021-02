Guide: Bêta fermée de Roller Champions PS4: dates, heures et comment jouer

Roller Champions est un prochain jeu multijoueur gratuit d’Ubisoft. Mélangeant des éléments du patin à roulettes et du basket-ball, c’est un titre de sport d’équipe à grande vitesse qui se dirigera vers PlayStation 4 plus tard cette année. Si vous préférez ne pas attendre la sortie complète et que vous voulez voir comment cela se passe, vous avez de la chance – un test bêta fermé permettra à certains de l’essayer.

Dans ce guide, nous présenterons tous les détails de cette version bêta fermée de la PS4 afin que vous sachiez ce qui se passe et quand.

Bêta fermée de Roller Champions PS4 – Dates et heures

Quand la bêta fermée Roller Champions commence-t-elle et se termine-t-elle? Vous trouverez ci-dessous toutes les heures et dates dont vous aurez besoin.

Début: mercredi 17 février 2021

Amérique du Nord: 9h PST / 10h MST / 11h CST / 12h HNE

9h PST / 10h MST / 11h CST / 12h HNE Royaume-Uni / Irlande: 17h GMT

17h GMT L’Europe : 18h CET / 19h EET

18h CET / 19h EET Asie / Océanie: 2h00 JST / 1h00 AWST / 4h00 AEDT

Fin: lundi 1 mars 2021

Amérique du Nord: 13h PST / 14h MST / 15h CST / 16h HNE

13h PST / 14h MST / 15h CST / 16h HNE Royaume-Uni / Irlande: 21h GMT

21h GMT L’Europe : 22h CET / 23h EET

22h CET / 23h EET Asie / Océanie: 6h JST / 5h AWST / 8h AEDT

Comment accéder à la bêta fermée de Roller Champions

Comme il s’agit d’un test bêta fermé, il n’est pas ouvert à tout le monde. Si vous souhaitez participer à la version bêta de Roller Champions, vous devrez vous inscrire vous-même.

Pour ce faire, accédez à ce lien et enregistrez-vous en utilisant les détails de votre compte Ubisoft (probablement les mêmes que vos détails PSN). Si vous réussissez, vous recevrez une invitation à la bêta fermée avec un code d’accès, qui ajoutera le jeu à la bibliothèque de votre PS4 à temps pour commencer lorsque les serveurs seront mis en ligne.

Qu’est-ce qui est inclus dans la bêta fermée de Roller Champions?

Dans le test bêta fermé de Roller Champions, il y a pas mal de choses à voir et à faire.

Vous pourrez principalement découvrir le mode principal du jeu lors de matchs amicaux. Vous aurez également accès à des matchs classés, ainsi qu’à des événements à durée limitée. Il y a aussi le Skatepark, qui est un hub en ligne persistant où vous pouvez rencontrer vos coéquipiers et pratiquer vos mouvements.

Il convient également de noter que la bêta fermée propose un jeu multiplateforme entre PS4, Xbox One et PC, vous devriez donc avoir beaucoup de gens avec qui jouer.

Allez-vous entrer dans l’arène avec la bêta fermée de Roller Champions sur PS4? Allez directement dans la section des commentaires ci-dessous.