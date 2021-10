Guide: Battlefield 2042 Beta: Toutes les dates de sortie, les heures de lancement et comment obtenir un accès anticipé

Que sont les Dates de sortie et heures de lancement de la bêta de Battlefield 2042? Comment obtenez-vous Early Accès à la Bêta de Battlefield 2042? Après avoir retardé le jeu et resté assez silencieux sur les tests de pré-lancement, EA a enfin confirmé quand nous pourrons jouer au Bêta de Battlefield 2042 sur PS5 et PS4. Dans ce Guide bêta de Battlefield 2042, nous allons révéler toutes les dates de sortie, les heures de lancement et comment obtenir un accès anticipé à la Bêta de Battlefield 2042.

Sur cette page: Battlefield 2042 Beta : Dates de sortie et heures de lancement Battlefield 2042 Beta : Comment obtenir un accès anticipé

La bêta de Battlefield 2042 se déroule du Du 6 octobre 2021 au 10 octobre 2021, avec précharge disponible le 5 octobre 2021. Pour les heures de lancement et de fin spécifiques, veuillez consulter les fuseaux horaires régionaux ci-dessous.

La bêta de Battlefield 2042 débute le 6 octobre 2021 à :

Amérique du Nord: 1h HAP / 2h HAR / 3h CDT / 4h HAE

1h HAP / 2h HAR / 3h CDT / 4h HAE Royaume-Uni/Irlande : 9h BST

9h BST L’Europe : 10h CEST / 11h EEST

10h CEST / 11h EEST Asie/Océanie : 17h JST / 16h AWST / 19h AEDT

La bêta de Battlefield 2042 se termine le 10 octobre 2021 à :

Amérique du Nord: 1h HAP / 2h HAR / 3h CDT / 4h HAE

1h HAP / 2h HAR / 3h CDT / 4h HAE Royaume-Uni/Irlande : 9h BST

9h BST L’Europe : 10h CEST / 11h EEST

10h CEST / 11h EEST Asie/Océanie : 17h JST / 16h AWST / 19h AEDT

Battlefield 2042 Beta : Comment obtenir un accès anticipé

Obtenir Accès anticipé à la bêta de Battlefield 2042, à partir du 6 octobre 2021 pour deux jours de jeu supplémentaires, vous devez faire l’une des deux choses suivantes :

Précommandez le jeu

Abonnez-vous à EA Play

Les sections suivantes de ce guide expliqueront maintenant comment les faire et quels bonus ils apportent.

Précommandez Battlefield 2042 sur PS5, PS4

Précommander Battlefield 2042, soit numériquement sur le Boutique PS ou physiquement auprès d’un détaillant en ligne, vous accordera Accès anticipé à la bêta. Si vous optez pour la voie numérique et engagez de l’argent sur le PS Store, vous pouvez simplement démarrer la version bêta de Battlefield 2042 et vous pourrez jouer à partir du 6 octobre 2021. Si vous pré-commandez une copie physique, le détaillant vous fournir un code PS Store à saisir. Une fois que vous avez fait cela, la version bêta devrait vous accorder Accès anticipé.

Précommandez le version standard (69,99 €/69,99 €), Édition OR (99,99 €/89,99 €), ou Edition ultime (109,99 €/119,99 €) pour gagner Accès anticipé à la version bêta de Battlefield 2042.

Si vous décidez de précommander soit le Édition OR ou Edition ultime, vous serez prêt pour la première année de la durée de vie du jeu complet avec un accès immédiat au Pass Année 1. Cela vous donne quatre Battle Pass ainsi que du contenu bonus et, bien sûr, le très important Accès anticipé à la bêta.

Si vous ne souhaitez pas encore passer une précommande, l’autre façon de gagner Accès anticipé à la bêta de Battlefield 2042 est de s’abonner à EA Jouer. Il s’agit du service d’abonnement d’EA, qui regroupe de nombreux avantages ainsi que l’accès aux anciens jeux PS4. Vous pourrez également accéder Essais de 10 heures des jeux à venir, dont Battlefield 2042 en novembre. Si vous vous abonnez à EA Jouer avant le début de la bêta, vous aurez deux jours de Accès anticipé à partir du 6 octobre 2021.

Si vous êtes intéressé par quoi d’autre un EA Jouer l’adhésion a à offrir, consultez Tous les jeux EA Play sur PS5, PS4 via le lien. Vous pouvez télécharger et lire n’importe lequel des titres répertoriés pendant que votre abonnement reste actif. Un abonnement à EA Jouer coûte 3,99 € / 4,99 € par mois, ou 19,99 € / 29,99 € par an. Si vous utilisez le service uniquement pour gagner Accès anticipé à la bêta de Battlefield 2042, vous pouvez simplement vous abonner pour un mois, puis l’annuler. Cependant, si vous décidez de précommander Battlefield 2042 sur le Boutique PS tant que votre adhésion est active, vous bénéficierez d’un 10% de remise sur le jeu complet.

Allez-vous précommander Battlefield 2042 ou vous abonner à EA Jouer obtenir deux jours de Accès anticipé à la bêta ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.