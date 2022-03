Guide astrologique des cœurs brisés : qui est Michele Rosiello, l’idole de la série Netflix qui nous empêche de dormir la nuit

célébrités

Guide astrologique des cœurs brisés Elle est devenue l’une des séries les plus regardées sur Netflix et ses protagonistes ont traversé les frontières. Mais qui est vraiment Michèle Rosiello ? Apprenez tout sur la propriétaire du cœur d’Alice Bassi.

©NetflixMichele Rosiello dans le guide astrologique des cœurs brisés

Mardi dernier, le 8 mars, Netflix a créé la deuxième saison de Guide astrologique des cœurs brisés qui est tombé à nouveau amoureux des utilisateurs. Les six épisodes qui composent cette édition se sont concentrés sur les signes qui subsistaient du premier et, encore une fois, les fans ont été ravis de ce regard sur l’amour à travers les étoiles. L’histoire, basée sur le livre de Silvia Zucca du même nom, a déjà franchi les frontières à travers la grande question qui concerne la majeure partie de la société aujourd’hui : « De quel signe es-tu?”.

Guide astrologique des cœurs brisés suit la vie d’Alice Bassi (Claudia Gusmano) qui rencontre inopinément Tio (Lorenzo Adorni). Cet homme cesse bientôt d’être un étranger et devient non seulement son meilleur ami, mais devient également son gourou astrologique puisque c’est lui qui la plonge dans ce monde. Pour cette raison, dans la deuxième saison et après la déception amoureuse subie par le protagoniste à la fin du premier volet, ils sont toujours plus ensemble que jamais, générant un duo sans pareil.

Pourtant, dans cette édition, qui une fois de plus a attiré tous les regards, c’était Michèle Rosello qui joue le grand intérêt amoureux de Davide Sardi Alice. Ce personnage Il était, sans aucun doute, l’idole de la fiction et celui que tous les fans de la bande veulent connaître un peu plus. C’est pourquoi, de Spoiler, nous vous disons tout sur cet Italien qui vous empêche de dormir pour son apparence élégante.

Né le 18 février 1989 en Italie, Michèle Rosello Il a 33 ans et est l’un des artistes les plus connus de son pays d’origine. Il y acquit une renommée nationale grâce à son rôle dans L´isola di Pietro, où il a joué Alessandro Ferras de la première à la troisième saison. En outre, il a également participé à des films tels que Quel homme étrange est Federicobasé sur la vie de Federico Fellini.

Cependant, avant de vraiment découvrir que sa passion était l’art et le théâtre, il s’est inscrit pour étudier l’ingénierie de gestion. Ceci, bien sûr, après avoir fait les performances susmentionnées, mais une fois qu’il a réalisé son amour pour le théâtre, il est revenu avec style avec Guide astrologique des cœurs brisés. Et, grâce à son travail chez Netflix, à 33 ans, Michèle Rosello Il a un long chemin à parcourir avec une carrière en plein essor.

