Guide astrologique des cœurs brisés : Netflix a publié la bande-annonce de la saison 2 avec un nouveau Heartthrob

Le 8 mars, la deuxième saison de Guide astrologique des cœurs brisés Et maintenant la première bande-annonce est là ! Regardez l’aperçu et rencontrez le nouvel acteur.

©NetflixAlice Bassi (Claudia Gusmano) et Oncle (Lorenzo Adorni).

C’est un fait! Guide astrologique des cœurs brisés est plus proche que jamais de revenir à Netflix. Ce sera le 8 mars prochain lorsque les nouveaux épisodes seront publiés sur la plateforme. Il y a quelques jours à peine, ils ont fait l’annonce officielle, excitant ainsi tous leurs fans. Avec cette fiction, le géant du streaming a trouvé une nouvelle formule pour redonner au genre romantique quelque chose à revoir. Laissant de côté les histoires clichées, ils se sont lancés dans une aventure qui va bien au-delà de l’histoire d’amour des protagonistes.

« De quel signe es-tu? » est une question qui est déjà devenue quelque chose de typique dans la société et Guide astrologique des cœurs brisés Il a ce même questionnement que sa norme. Basée sur les livres de Silvia Zucca, la première édition est arrivée l’année dernière, créant une tendance. En seulement six épisodes, chacun portant le nom d’un signe, arrivent maintenant six autres chapitres dans lesquels Tío (Lorenzo Adorni) continuera d’enseigner à sa confidente, Alice (Claudia Gusmano), à voir la vie à travers l’astrologie.

Dans une interview exclusive avec spoilers Lorenzo Adorni a confirmé que la deuxième édition avait été filmée il y a quelque temps et, en outre, a souligné qu’à son avis, « La deuxième saison est bien meilleure que la première. C’est plus intense, plus pertinent”. A tel point qu’au vu de ces propos et de la fin inattendue de la première édition, ce qui va arriver est déjà très attendu par les fans. Mais maintenant, après l’annonce de la date de la première et sachant qu’au moins Oncle et Alice sont toujours amis, Netflix vient de publier la bande-annonce officielle !

Et, avec l’avancée de la série, les fans ont été surpris. Eh bien, apparemment, Alice subit l’une des pires déceptions de sa vie, mais en même temps, elle rencontre une nouvelle idole. On ne sait pas encore exactement quel sera le rôle du nouveau membre du casting, mais tout indique qu’il peut devenir l’intérêt amoureux du protagoniste. Mais, comme si cela ne suffisait pas, le retour de Carlo dans sa vie marquera un avant et un après dans sa situation amoureuse.

De son côté, Tio vit l’un des meilleurs moments de sa vie. Embarqué dans une relation qui a débuté à la fin de l’édition précédente, il a tout pour être heureux. Bien sûr, la vie n’est pas rose pour ce célèbre astrologue. La prochaine partie de Guide astrologique des cœurs brisés Il reviendra avec style chez le géant du streaming et fera, une nouvelle fois, sensation auprès des fans d’astrologie.

