Guide astrologique des cœurs brisés : ce sont tous les lieux qui sont dans la série et que vous devriez visiter

La série a récemment lancé sa deuxième saison sur Netflix et ses emplacements étaient un rêve. Sachez où il se trouve et comment voyager d’un endroit à un autre.

©NetflixClaudia Gusmano dans Guide astrologique pour les cœurs brisés.

L’astrologie est un sujet qui est désormais passé dans l’intérêt collectif de la société. A tel point qu’avec l’arrivée de Guide astrologique des cœurs brisés, Netflix a fait sensation chez les utilisateurs. La série, basée sur le livre de Silvia Zucca, raconte l’histoire d’Alice Bassi (Claudia Gusmano) et comment, après avoir rencontré Tío (Lorenzo Adorni), elle commence à chercher l’amour à travers les signes du zodiaque.

Sous cette prémisse Guide astrologique des cœurs brisés Il a été lancé, pour la première fois, en 2021 et grâce à Netflix il a traversé les frontières. C’est pourquoi la plateforme n’a pas hésité à le renouveler et le 8 mars les six épisodes de la saison deux sont arrivés, qui ont une fois de plus fait fureur. Une fois de plus en Italie, la série mettant en vedette Claudia Gusmano a attiré tous les regards, mais ce qui a le plus retenu l’attention cette fois, ce sont les lieux incroyables de l’histoire.

Il convient de noter que l’Italie est l’un des plus beaux pays du monde et, par conséquent, chaque fois qu’une série ou un film s’y déroule, les fans deviennent fous avec les lieux magnifiques. C’est pour ça que Guide astrologique des cœurs brisés ne pouvait pas être l’exception puisqu’il traverse un lieu emblématique. Il s’agit de Turin, où se déroulent la plupart des épisodes de la première saison puisque Dora TV, où travaillent les protagonistes, s’y trouve.

Cependant, pour la deuxième édition, ce n’était pas seulement Turin qui était au centre de l’attention, mais les protagonistes ont également tourné à Rome puisque c’est là que se déroule le dernier chapitre de la série. Bien que, pour dire la vérité, cette fois la production a également réussi à se rendre à Paris et à profiter d’une journée à côté de la Tour Eiffel. Mais la vraie question est de savoir combien ces types de déménagements ont coûté à Netflix ?

Eh bien, la vérité est que, comme ce sont tous des pays proches en Europe, les résidents de l’un ou de l’autre peuvent voyager en train, un voyage beaucoup moins cher et plus rapide qu’en avion. Cependant, pour n’importe qui en Amérique latine, cela peut être un peu plus cher. Selon l’agence de voyage Omio, le chemin de, par exemple, Turin vers la France peut coûter entre 10 000 et 19 000 euros, bien sûr, selon le type de train que vous prenez. Alors que de Turin à Rome, cela peut coûter entre 12 000 et 14 000 euros, compte tenu également de la classe que l’on choisit.

