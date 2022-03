Guide astrologique des cœurs brisés : aura-t-il une troisième saison sur Netflix ?

Netflix

La deuxième saison de Guide astrologique des cœurs brisés est maintenant disponible sur Netflix et est l’un des grands succès de cette semaine. Mais l’histoire d’Alice Bassi s’arrête-t-elle là ? On vous dit !

©NetflixOncle et Alice.

Enfin! Après avoir fait fureur l’année dernière, Guide astrologique des cœurs brisés est de retour sur Netflix. C’était hier, le 8 mars, que la plateforme partageait les six nouveaux épisodes de cette édition. Pour cette occasion, la bande dessinée, basée sur les livres de Silvia Zucca, avait une fois de plus l’astrologie comme norme, mais en tenant également compte d’autres aspects de la vie des protagonistes. Avec beaucoup plus d’émotions et d’apprentissages, les travailleurs de Dora TV ont une fois de plus enchanté des milliers de fans à travers le monde.

Le synopsis officiel de la deuxième saison de Guide astrologique des cœurs brisés ça dit: « Au début, il semblait qu’Alice était sur le point de vivre dans l’un de ses contes de fées bien-aimés, mais elle s’est retrouvée sans bonheur pour toujours ni quoi que ce soit. Davide Sardi n’était-il qu’un produit de son imagination ? Et qu’adviendra-t-il de la série après ce qui s’est passé ? Heureusement, Alice n’est pas seule face à son avenir incertain. Paola et Tio seront toujours à vos côtés. Et les étoiles ? Ils peuvent vous guider… seulement si vous leur posez les bonnes questions…”.

Dans ces six chapitres qui viennent de sortir, la série aborde les six signes qui manquaient à l’édition précédente. Avec le même thème de l’oncle (Lorenzo Adorni) étant celui qui définit chaque signe du zodiaque, la fiction racontait la description de chacun tandis que certaines choses se produisaient dans la vie du protagoniste. Alice Bassi, à nouveau jouée par Claudia Gusmano, découvre différents aspects de son histoire qui changeront ses décisions à jamais.

Aussi, dans cette deuxième partie, Guide astrologique des cœurs brisés a réussi à révéler certaines inconnues qui subsistaient de l’édition précédente. De plus, alors que Tío et Paola, les confidents du personnage principal, grandissent tant sur le plan personnel que professionnel, Alice doit se reconnaître. À la recherche des meilleures options pour sa vie et, bien sûr, avec les stars comme fidèles compagnes, elle a réussi à obtenir ce qu’elle voulait, même en amour.

D’autre part, il convient également de noter que la bande a répondu à la grande question que tout le monde se posait : quel signe est Davide Sardi ? C’est lui-même, dans le dernier épisode, qui l’a révélé après avoir avoué son amour à Alice. À tel point que la société de production créative de Rome a obtenu son «heureux pour toujours”. Et ceci dit, il est probable que la fiction ne revienne pas avec une troisième saison.

Eh bien, la vérité est qu’étant basée sur l’astrologie, sur l’amour à travers les étoiles et les signes du zodiaque, sa continuité est quelque peu limitée. Avec cette édition, ils ont déjà mentionné les douze signes du zodiaque, tandis que la protagoniste a obtenu ce qu’elle voulait tant. De plus, comme si ces signaux ne suffisaient pas, la vérité est que SIlvia Zucca n’a écrit qu’un seul livre de cette histoire, qui est déjà entièrement capturée sur Netflix. En d’autres termes, s’il était renouvelé par un tiers, ce serait déjà une invention de la plateforme, à moins que l’auteur original ne publie un autre roman de ce type. Mais, pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle ni oui ni non..

