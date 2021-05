Guide: Assassin’s Creed Valhalla Wrath of the Druids: Toutes les armes et où les trouver

Quelles sont toutes les nouvelles armes d’Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids? La première extension du jeu est livrée avec beaucoup d’armes fraîches, et nous les avons toutes détaillées dans ce guide. Nous avons également noté où vous pouvez trouver chaque arme, avec des captures d’écran pratiques.

Veuillez noter que la puissance initiale de ces armes peut changer en fonction de la force de votre Eivor lorsque vous voyagez en Irlande. Si vous êtes d’un niveau inférieur, vous devrez peut-être faire une mise à niveau avant que les statistiques ne deviennent ce que vous voyez dans nos captures d’écran.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouvel équipement de Wrath of the Druids, assurez-vous de consulter notre énorme Assassin’s Creed Valhalla Tous les ensembles d’armures et où les trouver guide, qui a maintenant été mis à jour avec toutes les armures supplémentaires de l’extension.

Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les armes que vous pouvez trouver dans Wrath of the Druids. Certains vous sont donnés à travers l’histoire, tandis que d’autres demandent beaucoup de travail à retrouver.

Arc de Gael nordique

Type d’arme: Arc léger (corbeau)

Avantage: Empoisonnez vos flèches lorsque vous touchez des points faibles

Emplacement: Vous recevrez cet arc automatiquement, lors d’une cinématique, lorsque vous débarquerez pour la première fois à Dublin.

Mer ibérique

Type d’arme: Dague (corbeau)

Avantage: Augmente temporairement les chances de coup critique après une esquive

Emplacement: Une récompense commerciale dans la boutique commerciale d’Azar. Vous avez besoin de 20 vêtements, 20 textes et 30 luxes.

Faucille de cérémonie

Type d’arme: Faucille (ours)

Avantage: Augmentez la vitesse après chaque coup (jusqu’à 10 fois)

Emplacement: Lackanscaul à Connacht. Le coffre est difficile à manquer lorsque vous venez ici pendant l’histoire principale.

Khopesh égyptien

Type d’arme: Grande épée (ours)

Avantage: Allumez votre arme après des coups critiques

Emplacement: Une récompense commerciale dans la boutique commerciale d’Azar, une fois que vous avez atteint le rang 2 de réputation de Dublin. Vous avez besoin de 40 textes, 30 délices et 20 luxes.

Faucille osseuse

Type d’arme: Faucille (corbeau)

Avantage: Augmente l’attaque lorsque l’arme est empoisonnée

Emplacement: Vaincre le légendaire sanglier noir à Connacht.

Bouclier de Rus

Type d’arme: Bouclier léger (ours)

Avantage: Augmente l’attaque lorsqu’il est entouré de plus de 3 ennemis

Emplacement: Une récompense commerciale dans le magasin de commerce d’Azar, une fois que vous avez atteint le rang 3 de réputation de Dublin. Vous avez besoin de 80 vêtements, 45 délices et 30 luxes.

Lance byzantine

Type d’arme: Lance (loup)

Avantage: Augmentez les changements critiques plus vous êtes léger

Emplacement: Une récompense commerciale dans la boutique commerciale d’Azar, une fois que vous atteignez le rang 4 de réputation de Dublin. Vous avez besoin de 200 vêtements, 150 textes et 35 luxes.

Bouclier de Thorgest

Type d’arme: Bouclier léger (loup)

Avantage: Augmentez la vitesse lorsque vous êtes proche de la pleine santé

Emplacement: Inch Lough Neagh en Ulster. Après avoir vaincu les deux guerriers vikings de Thorgest, vous débloquerez une quête qui vous enverra au milieu du lac. Il y a une toute petite île au centre, et vous trouverez le squelette de Thorgest dans l’eau juste à côté. Pillez les restes et le bouclier est à vous.

Voici les deux emplacements des guerriers vikings:

Bouclier Cu Chulainn



Type d’arme: Bouclier lourd (ours)

Avantage: Augmente les dégâts de capacité en fonction de la durée pendant laquelle vous maintenez la position de blocage

Emplacement: Le repos de Ui Neill à Meath. Le coffre se trouve à l’arrière de cette petite grotte, mais vous devrez trouver les cinq statues d’Ui Neill pour le déverrouiller (elles apparaissent toutes sur la carte sous forme d’icônes blanches).

Gae Bolg



Type d’arme: Lance (loup)

Avantage: La foudre choque l’ennemi après 3 coups consécutifs

Emplacement: La cabane de Deidre à Connacht. Vous arrivez d’abord chez Deidre pendant l’histoire principale. Elle demandera à Eivor de lui apporter des éclats d’ambre, qui sont détenus par les enfants de Danu Druids. Cela signifie que pour collecter chaque fragment, vous devrez tuer les dix chefs druides. Cependant, vous ne pourrez pas trouver les dix avant la fin de l’histoire principale du DLC.

Une fois que vous avez réussi à récupérer les dix fragments, rapportez-les à Deidre. Battez le boss, et Gae Bolg est à vous.

Une fois que vous avez réussi à récupérer les dix fragments, rapportez-les à Deidre. Battez le boss, et Gae Bolg est à vous.

Avez-vous trouvé toutes les armes dans Wrath of the Druids? Continuez votre recherche dans la section commentaires ci-dessous.