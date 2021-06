Guide: Amazon Prime Day PS5, vente PS4 – Toutes les offres sur les jeux PS5 et PS4, accessoires, téléviseurs 4K, plus

Regrouper 3 mois de PS+ et PS Now pour 35 € semble un peu bancal après tous les commentaires que j’ai lus de personnes disant qu’il y a beaucoup de chevauchement dans les jeux entre les 2 services. Quand j’ai lu le prix pour la première fois, je pensais que c’était pour 12 mois. Auquel cas je l’aurais acheté et probablement jamais utilisé maintenant. 😆

OK, je suppose que ce n’est pas une mauvaise affaire – 10 € pour 3 mois de Now, si vous voulez payer 25 € pour 3 mois de PS+. Ce qui semble être une mauvaise voie à suivre. Je suppose que si vous vouliez jouer à FF7R il y a quelques mois.

J’ai vérifié, pas de vente Prime Day sur PS+ autonome.

Amazon regarde ma vie passer.

« Dernier achat le 29 novembre 2013. »