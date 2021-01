Guide: À quelle heure est la vitrine Resident Evil?

Quand est le Vitrine Resident Evil? À quelle heure commencera la vitrine Resident Evil? Quand pouvez-vous regarder la vitrine Resident Evil? Capcom a annoncé qu’il présenterait Resident Evil Village et des nouvelles concernant la série plus large dans le cadre d’un nouvel événement numérique, vous vous demandez peut-être quand et où vous pourrez vous connecter. Dans ce guide, nous allons partager chaque élément d’informations dont vous avez besoin.

Sur cette page: Quand est la vitrine Resident Evil? Où pouvez-vous regarder la vitrine Resident Evil? Combien de temps durera la vitrine Resident Evil? Que sera montré à la vitrine Resident Evil?

Quand est la vitrine Resident Evil?

À quelle heure commence la vitrine Resident Evil? Vous trouverez ci-dessous la date et l’heure correctes en fonction de votre fuseau horaire.

Jeudi 21 janvier 2021

Amérique du Nord: 14h PST / 15h MST / 16h CST / 17h HNE

14h PST / 15h MST / 16h CST / 17h HNE Royaume-Uni / Irlande: 22h GMT

22h GMT L’Europe : 23h00 CET / 12h00 EET

23h00 CET / 12h00 EET Asie / Océanie: 7h JST / 6h AWST / 9h AEDT

Pour ceux qui se trouvent dans les fuseaux horaires Asie / Océanie, l’événement numérique aura lieu dans la matinée du vendredi 22 janvier 2021.

Où pouvez-vous regarder la vitrine Resident Evil?

Vous pourrez voir Resident Evil Showcase diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Capcom USA et sur la page Twitch du développeur. Nous allons également héberger le livestream ici même sur Push Square. Ne vous inquiétez pas non plus si vous manquez l’événement – nous couvrirons toutes les nouvelles pertinentes sur le site.

Combien de temps durera la vitrine Resident Evil?

Capcom a déclaré que la vitrine Resident Evil durerait environ 20 minutes.

Que sera montré à la vitrine Resident Evil?

Le titre PlayStation 5 Resident Evil Village figurera en grande partie pendant le flux, avec une nouvelle bande-annonce et une procédure de jeu déjà confirmées. Séparément, il y aura des nouvelles générales pour la franchise. La vitrine comprendra des détails sur une bêta fermée à venir pour un titre célébrant le 25e anniversaire de la série. On ne sait pas encore s’il s’agit d’un jeu entièrement distinct de Resident Evil Village ou non, il pourrait donc y avoir une ou deux surprises ici.

Allez-vous vous connecter à la vitrine Resident Evil? Qu’espérez-vous voir? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.