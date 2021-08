Guide : À quelle heure est la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct 2021 ?

Geoff Keighley’s Soirée d’ouverture de la Gamescom en direct la vitrine revient une fois de plus cette année, l’hôte apportant de nombreuses annonces de jeux et des révélations à l’événement européen. La présentation sera en direct, mais un public est peu probable. Compte tenu de la sécheresse actuelle de l’actualité, vous vous demandez peut-être quand vous devez vous connecter à la Gamescom Opening Night Live 2021 pour entendre les derniers et meilleurs titres sur les systèmes Sony cette année et au-delà. Dans ce guide, nous révélerons exactement quand la présentation en direct aura lieu, comment vous pouvez vous connecter et quels jeux pourraient être présents.

Sur cette page: Quand la soirée d’ouverture de la Gamescom est-elle en direct 2021 ? Où pouvez-vous regarder la soirée d’ouverture de la Gamescom en direct 2021 ? Combien de temps durera la soirée d’ouverture de la Gamescom 2021 ? Quels jeux seront présentés lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2021 ?

La vitrine de la Gamescom Opening Night Live a lieu le mercredi 25 août 2021. Voici toutes les heures spécifiques régionales auxquelles vous devrez vous connecter :

mercredi 25 août 2021

Amérique du Nord: 11h PDT / 12h HAR / 13h CDT / 14h EDT

11h PDT / 12h HAR / 13h CDT / 14h EDT Royaume-Uni/Irlande : 19h BST

19h BST L’Europe : 20h CEST / 21h EEST

20h CEST / 21h EEST Asie/Océanie : 3h JST / 2h AWST / 4h AEST

Pour ceux des régions d’Asie et d’Océanie, l’événement commencera aux premières heures de Jeudi 26 août 2021.

Un pré-spectacle, contenant huit autres annonces, débutera 30 minutes avant les horaires indiqués ci-dessus.

Gamescom Opening Night Live 2021 sera diffusé en direct sur toutes les plateformes habituelles, y compris YouTube et Twitch. Nous organiserons également la vitrine ici même sur Push Square, où vous pourrez interagir avec le chat en direct et discuter de toutes les révélations avec d’autres lecteurs. Si vous ne pouvez pas assister à l’événement en direct, nous aurons un aperçu complet de toutes les annonces PS5 et PS4 ici sur le site peu de temps après.

Geoff Keighley a déclaré que le spectacle durerait environ deux heures.

Au moment d’écrire ces lignes, Geoff Keighley n’a confirmé aucun des jeux prévus lors de la Gamescom Opening Night Live 2021. Cependant, il a décrit l’émission comme un « nouveau regard sur les plus grands jeux vidéo à venir de cette fête et ce qui se trouve au-delà » . Revenez sur le site à l’approche de l’événement pour la confirmation de certains des jeux proposant de nouvelles mises à jour et bandes-annonces.

Serez-vous à l’écoute de la Gamescom Opening Night Live 2021 ? Quels jeux espérez-vous faire une apparition? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous.