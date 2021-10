Guide : À quelle heure est DC FanDome 2021 ?

Quand est DC FanDome 2021? Quelles sont les dates et heures pour regarder DC FanDome ? Warner Bros. se prépare à présenter le DC FanDome de cette année, un événement numérique dans lequel nous sommes mis à jour avec des films, des bandes dessinées, des émissions et, bien sûr, des jeux vidéo du monde de DC. Alors, quels sont les détails que vous devez savoir? Dans ce guide rapide, nous allons tout vous dire sur DC FanDome 2021, y compris quand et où vous pouvez le regarder, et à quels jeux PS5 et PS4 s’attendre.

Quand est DC FanDome 2021?

Le flux principal de DC FanDome se déroulera ce week-end, le samedi 16 octobre 2021. Vous trouverez ci-dessous toutes les heures régionales pour le début de la vitrine :

samedi 16 octobre 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE Royaume-Uni/Irlande : 18h BST

18h BST L’Europe : 19h CEST / 20h EEST

19h CEST / 20h EEST Asie/Océanie : 2h JST / 1h AWST / 4h AEDT

Où pouvez-vous regarder DC FanDome 2021 ?

DC FanDome 2021 sera diffusé en direct sur le site Web de DC FanDome. Le flux sera également diffusé sur YouTube et Twitch.

Combien de temps durera DC FanDome 2021 ?

La diffusion principale de DC FanDome 2021 durera environ quatre heures au total. Bien sûr, tout cela ne sera pas axé sur les jeux ; il proposera également des mises à jour sur les films, les bandes dessinées, les événements et plus encore liés à DC.

Quels jeux PS5 et PS4 seront présentés au DC FanDome 2021 ?

Comme mentionné, DC FanDome inclura un tas de contenu non lié au jeu, mais les fans des jeux Warner Bros. devraient absolument se connecter. Nous savons que deux jeux feront leur apparition. Tout d’abord, Gotham Knights sera présent, montrant probablement un nouveau gameplay et une nouvelle bande-annonce. Deuxièmement, nous verrons également quelque chose de Suicide Squad: Kill the Justice League, le dernier jeu de Rocksteady qui n’a reçu qu’un teaser cinématographique jusqu’à présent. Verrons-nous enfin le gameplay de celui-ci ?

Alors, c’est le scoop sur DC FanDome 2021. Regarderez-vous? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.