Guide : À quand la diffusion en direct du prochain état des lieux ?

État des lieux est l’émission en direct régulièrement programmée de Sony, que le détenteur de la plate-forme s’est engagée à être un événement récurrent. L’émission reviendra cette semaine le 8 juillet, avec un accent sur Deathloop et d’autres jeux tiers.

Quand est-ce que la diffusion en direct de l’état de jeu de Sony PlayStation?

Sony a annoncé que le prochain State of Play aura lieu le jeudi 8 juillet 2021. Pour une ventilation complète des fuseaux horaires, voir ci-dessous :

Jeudi 8 juillet 2021

Amérique du Nord: 14h HAP / 15h HAR / 16h CDT / 17h HAE

14h HAP / 15h HAR / 16h CDT / 17h HAE Royaume-Uni/Irlande : 22h BST

22h BST L’Europe : 23h CEST / 00h EEST

23h CEST / 00h EEST Asie/Océanie : 6h JST / 5h AWST / 7h AEST

Où pouvez-vous regarder le prochain livestream Sony PlayStation State of Play ?

Vous pourrez regarder le prochain State of Play sur les comptes officiels YouTube et Twitch de Sony, via les liens respectifs. Nous vous proposerons également la diffusion State of Play ici même sur Pousser Carré, ainsi que le chat en direct et la réaction.

Quels jeux seront affichés ou annoncés pendant l’état des lieux ?

Sony a confirmé que cet état des lieux se concentrerait sur Deathloop, le prochain jeu du développeur de Dishonored Arkane Studios. La présentation mettra en lumière cette console PS5 exclusive pendant environ neuf minutes. En dehors de cela, Sony déclare que l’émission contiendra « des mises à jour sur certains titres indépendants et tiers passionnants », donc il devrait y avoir un véritable mélange de jeux affichés – mais n’attendez rien de majeur de Sony lui-même.

Quelle sera la durée de l’état des lieux ?

L’émission State of Play durera environ 30 minutes, selon Sony.

Attendez-vous avec impatience le prochain livestream State of Play ? Qu’espérez-vous voir pendant le showcase ? Spéculer dans les commentaires ci-dessous.