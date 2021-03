Guichets automatiques. Saviez-vous que vous ne devriez pas utiliser la position «P» comme frein de stationnement?

Dans une voiture à transmission automatique, la position P ne doit pas être utilisée comme frein de stationnement car elle peut compromettre sa durée de vie utile et nécessiter des réparations coûteuses. Découvrez pourquoi vous devriez éviter cette (mauvaise) habitude.

Le nombre de parkings équipés de guichets automatiques a augmenté en raison non seulement de l’augmentation de l’offre mais aussi de la demande. Certains modèles ne sont disponibles qu’avec ce type de moteur, notamment dans les véhicules sportifs et / ou haut de gamme. Lors de la conduite à des rythmes plus élevés – et pour de meilleurs réflexes que l’utilisateur a – il est très difficile pour un conducteur moyen de changer de vitesse à la même vitesse qu’une boîte de vitesses automatique moderne.

Pour certains types d’utilisation, à savoir dans le « stop-start » typique de la circulation urbaine, ce type de transmission présente des avantages évidents en termes de confort de conduite: l’utilisateur n’a qu’à mettre le levier en position « Drive », après avoir seulement à s’inquiéter en freinage et en accélération. Pour le pied gauche c’est un vrai repos …

D’autre part, l’introduction de plus en plus de systèmes d’assistance à la conduite a également contribué à l’augmentation du nombre de voitures équipées d’une transmission automatique car il est plus facile de combiner cette transmission avec des technologies d’assistance avancées, comme le régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control).

Cependant, l’utilisation d’une boîte de vitesses automatique nécessite également un certain soin pour augmenter sa durée de vie et éviter des coûts de réparation inutiles. L’une des habitudes les plus courantes dans les voitures automatiques est d’utiliser la position de stationnement (P) du levier comme frein de stationnement. C’est une mauvaise habitude, facile à acquérir, qui compromet la fiabilité de la transmission à long terme car elle met des efforts inutiles sur ses composants.

Pourquoi éviter de faire de la boîte de vitesses un frein

Certains conducteurs utilisent la position de stationnement de la transmission automatique comme frein pour empêcher le véhicule de bouger après son arrêt. Beaucoup n’utilisent même pas le frein de service de la voiture. Lorsque le pied est levé de l’accélérateur, la voiture se déplace de quelques centimètres jusqu’à ce que la boîte de vitesses arrête son inertie, dans une navette douloureuse.

Cette pratique consistant à utiliser la transmission automatique comme frein est cependant loin d’être bénéfique pour la transmission. En effet, tout le poids de la voiture tombera sur certains composants de la boîte de vitesses au lieu des freins plus puissants qui ont été conçus pour immobiliser la masse du véhicule en mouvement et supporter son poids lorsqu’il est stationné.

Lorsque la position «P» est engagée dans le levier de la boîte de vitesses automatique, il y a un «loquet» qui agit sur l’axe secondaire de la boîte de vitesses, qui la verrouille pour empêcher son mouvement. Si l’utilisateur oublie de serrer le frein de stationnement – mécanique ou électrique – il soumettra ces composants à un effort inutile.

Le loquet de stationnement – « parking prawl » en anglais – peut être endommagé au fil du temps, surtout si le conducteur gare fréquemment la voiture dans des zones à forte pente. Dans ces situations, si un coup violent est entendu dans la boîte de vitesses lorsque le levier est déplacé, cela signifie probablement que plus de force est exercée que nécessaire sur la boîte de vitesses. En plus du verrou, il est possible d’endommager le câble de la boîte de vitesses si une force excessive est exercée sur le levier. D’autres composants souffrent également inutilement.

Des réparations coûteuses

La panne d’une boîte de vitesses – surtout si elle est automatique – est une opération accompagnée d’une facture élevée pour le propriétaire, car elle demande beaucoup de travail.

Cette habitude de se garer uniquement avec le levier en position «P» présente comme danger potentiel la possibilité que quelqu’un «touche» le véhicule. Avec le mouvement, le loquet de stationnement peut se casser et le véhicule sera «déverrouillé». Si, au contraire, le frein de stationnement est serré, il sera plus difficile de se déplacer par inertie. De plus, les quatre roues seront bloquées si le frein de stationnement est appliqué dans un véhicule à traction avant et pas seulement les roues avant.

Recommandations utiles

Pour éviter ces problèmes, vous devez garer correctement un véhicule automatique et éviter les dépenses inutiles, vous devez suivre ces conseils utiles, qui peuvent sembler évidents, mais vous devez toujours vous en souvenir.

1 – Immobiliser complètement le véhicule en appuyant sur le frein de service.

2 – Placer le levier de vitesses en position ‘P’

3 – Serrez le frein de stationnement du véhicule – mécanique ou électrique – qui supportera le poids du véhicule.

4 – Retirez votre pied du frein de service et quittez le véhicule

