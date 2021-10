Guerrilla embauche un co-producteur de développement pour superviser les projets de jeux Horizon externes

Sony traverse une période où il tente d’étendre la portée de ses plus grandes et meilleures marques de jeux, et il semble que Guerrilla ait de grands projets pour la série Horizon. Une nouvelle liste d’emplois publiée par le développeur néerlandais décrit son intention : « L’équipe de franchise et de communauté de Guerrilla vise à établir, maintenir et étendre la marque Horizon. Cela comprend la gestion de la communauté, le marketing, les relations publiques, les licences et tous les aspects de la création de franchises de la marque Horizon. L’équipe s’occupe également de la marque et de la culture du studio Guerrilla.

C’est là que ça devient intéressant : le rôle de Co-Dev Producer révèle que de nouveaux projets de jeux sont en développement en dehors de Guerrilla. « Dans ce rôle, vous ferez partie d’un groupe spécialisé supervisant des projets de jeux produits en externe », indique le texte de présentation. « Vous fonctionnerez comme une extension intégrale de l’équipe de développement interne et externe, en gérant les attentes, en mettant en place des évaluations et en recherchant constamment des opportunités pour améliorer l’efficacité, introduire de nouvelles idées et faire évoluer les techniques de production et de reporting. »

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles un nouveau PSVR La version d’Horizon était en développement chez Firesprite, le studio basé au Royaume-Uni que Sony a depuis acquis. Il convient également de garder à l’esprit que PlayStation a exprimé son désir de créer davantage d’adaptations pour smartphones de ses franchises phares, et les aventures d’Aloy auraient certainement un sens en déplacement, alors que nous supposons que les croisements, comme ceux récents de Genshin Impact et Fortnite, tomberaient également dans le cadre de ce rôle.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’il y ait beaucoup plus d’Horizon à venir – à la fois développés en interne chez Guerrilla et en externe également. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Concentrez votre attention sur la section des commentaires ci-dessous.