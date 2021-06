Guerrilla: Cross-Gen n’a en aucune façon limité l’horizon interdit à l’ouest

Le sujet brûlant en ce moment est la génération croisée et la décision de Sony de sortir des jeux comme God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 sur PlayStation 4 ainsi que sur PS5. Beaucoup pensent qu’en plus d’être induits en erreur par le détenteur de la plate-forme, ces jeux ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel tout en étant enchaînés à un matériel ancien. Mathijs de Jonge, le réalisateur d’Horizon Forbidden West, n’est pas d’accord.

« Je ne pense pas que le développement intergénérationnel ait été limité de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré à Singapore News Live. « Quand nous avons commencé avec le concept de ce jeu, nous avions tellement de bonnes idées qui ont fini par être incluses – au point que nous n’avons pas vraiment pensé aux limitations matérielles ou à quoi que ce soit, nous voulions juste concevoir une expérience vraiment agréable et unique. pour le joueur. Une aventure formidable.

Il a poursuivi : « C’est ainsi que nous avons également réfléchi à toutes les quêtes et tous les événements que le joueur va traverser. Je pense que le grand delta entre ces deux consoles – à part l’audio 3D, le chargement rapide et DualSense, bien sûr – est du côté graphique des choses. Sur la PS5, nous pouvons ajouter beaucoup plus de détails graphiquement. On peut voir les minuscules poils sur le visage d’Aloy, par exemple. Vous pouvez également voir une tonne de détails de loin.

De Jonge a ajouté qu’il existe des effets visuels scandaleux qui ne seront présents que dans la version PS5, notamment l’existence de mousse sur les rochers. « Chaque brin de mousse est rendu individuellement », s’est-il exclamé. « Donc, cette machine est si puissante et elle peut ajouter beaucoup plus de détails à l’image. Je pense que c’est l’un des plus gros deltas, à côté de la puissance de traitement de la machine. Nous l’utilisons également pour une installation d’éclairage spécifique. Il s’agit d’une plate-forme d’éclairage cinématographique que nous n’avons normalement que le temps d’utiliser dans les cinématiques. Parce que la PS5 est tellement plus puissante, nous l’avons allumée tout le temps. Pendant le jeu, il y a un système de rendu et d’éclairage de très haute qualité sur beaucoup. Il y a donc toutes ces fonctionnalités supplémentaires qui rendent le jeu encore meilleur.

Pour être juste, de Jonge devrait en quelque sorte suivre la ligne de l’entreprise ici, il n’allait donc jamais dire que le jeu est freiné par l’existence de la version PS4. Cependant, même s’il choisit ses mots avec soin, nous faisons plus confiance au directeur du projet qu’à votre poster de forum moyen. En fin de compte, il dit que cross-gen ou non, Guerrilla Games fait la suite qu’il a toujours eu l’intention de faire. Et si vous prévoyez de jouer sur PS5, vous aurez toutes les cloches et tous les sifflets, y compris un mode Performance.