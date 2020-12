"Guerres des étoiles": L’acteur original Boba Fett Jeremy Bulloch est décédé

Triste nouvelle pour tous les fans de Star Wars: l’acteur britannique Jeremy Bulloch est décédé à l’âge de 75 ans. Bulloch était surtout connu pour sa performance en tant que chasseur de primes Boba Fett dans la trilogie originale de la saga Star.

Avec une publication sur la page Facebook privée de Jeremy Bulloch, ses proches ont confirmé la mort de l’acteur. Selon cela, Bulloch est décédé le 17 décembre 2020 des suites de complications de santé. Le Britannique souffrait de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Bulloch est mort dans un hôpital de Londres, sa femme et deux de ses trois fils étaient avec lui dans ses derniers jours (via Deadline).

Pas seulement Boba Fett

Au cours de sa carrière cinématographique de 45 ans, Jeremy Bulloch ne s’est pas seulement tenu devant la caméra en tant que chasseur de primes taciturne Boba Fett pour « L’Empire contre-attaque » (1980) et « Le retour des chevaliers Jedi » (1983). Il a également joué un autre personnage « Star Wars » dans « Episode III – La vengeance des Sith » (2005): Captain Colton.

Il était également connu pour ses rôles dans plusieurs films « James Bond » et la série télévisée « Doctor Who ».

L’univers « Star Wars » est en deuil

Après la confirmation de la mort de Jeremy Bulloch, collègues et fans étaient inquiets. Daniel Logan, qui a joué le jeune Boba Fett dans « Star Wars: Episode II – L’attaque des guerriers clones » (2002), a exprimé son chagrin après la perte de Jeremy Bulloch via Instagram. « Je n’oublierai jamais ce que vous m’avez appris! Je vous aimerai toujours », a écrit l’acteur.

Peu de temps après, l’acteur de Luke Skywalker, Mark Hamill, s’est également exprimé sur Twitter. Bulloch était « le gentleman anglais par excellence ». Il est très reconnaissant de l’avoir connu et ses collègues lui manqueront beaucoup.

Et le compte officiel « Star Wars » a également déclaré dans un tweet que Jeremy Bulloch resterait dans les mémoires non seulement pour sa performance en tant que Boba Fett, mais aussi pour sa manière « chaleureuse et généreuse ».