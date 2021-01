"Guerres des étoiles"-Game annoncé avec Open World – par Ubisoft

Le studio Ubisoft Massive Entertainment travaille sur un nouveau jeu « Star Wars ». C’est censé être une aventure en monde ouvert axée sur l’histoire. Les responsables de « The Division » assument une tâche que EA a déjà échoué. Le géant « FIFA » a en fait une licence exclusive pour les jeux « Star Wars » – c’est pourquoi la nouvelle annonce est particulièrement surprenante.

Lors du développement du nouveau jeu, Massive utilise le moteur Snowdrop, avec lequel « The Division 2 » fonctionne déjà. Julian Gerighty, qui était déjà responsable du jeu de tir de butin, dirigera la production en tant que directeur du jeu selon le communiqué de presse d’Ubisoft. Jusqu’à présent, Ubisoft n’a pas annoncé beaucoup plus de faits concrets – mais il semble raisonnable de supposer que la populaire série Disney Plus « The Mandalorian » sera étendue au monde du jeu. Cette annonce annonce la fin de la licence décennale d’EA «Star Wars», qui expirera en 2023.

Disney a accordé à EA une licence «Star Wars» pour dix ans

Le créateur de « Star Wars » George Lucas avait à l’origine développé des jeux vidéo par son propre studio, LucasArts. Après avoir vendu la saga spatiale populaire à Disney, le groupe Mickey Mouse a décidé de ne pas produire de jeux en interne. EA a reçu une licence exclusive en 2013 et a publié des jeux comme « Star Wars Jedi: Fallen Order » ou « Star Wars: Squadrons ». Les jeux solo de ce type n’ont pas été une priorité pour Electronic Arts pendant longtemps, mais les titres multijoueurs comme « Star Wars: Battlefront 2 » devraient rapporter des revenus récurrents.

Après « 1313 » et « Ragtag »: le véritable monde ouvert de « Star Wars » arrive-t-il enfin?

Une aventure « Star Wars » correspondante n’est pas une idée complètement nouvelle: LucasArts a travaillé pendant des années sur un jeu en monde ouvert appelé « Star Wars 1313 », avec The Mandalorian Boba Fett dans le rôle principal. Le développement du jeu a été arrêté après la vente de LucasArts à Disney. Après qu’EA ait reçu la licence, Amy Hennig, vétéran de « Uncharted », y a travaillé sur « Project Ragtag », une aventure d’action « Star Wars » – mais cela a également été abandonné et le studio responsable Visceral a fermé, en faveur du multijoueur orienté service Jeux.