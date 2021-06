« Guerreros 2021 » EN LIGNE EN DIRECT via Channel 5 : comment et à quelle heure voir la nouvelle saison EN DIRECT sur Internet

« Guerriers», Le programme produit par Televisa est la version mexicaine du célèbre programme « Esto es Guerra » originaire du Pérou. Il s’agit du deuxième volet de « Warriors » qui aurait été en pause en raison du décès de son ancien directeur de production de la série.

La première du deuxième volet de « Guerriers« était prévu pour la journée 7 juin et cette fois nous verrons le groupe de Cobras et Lions. Cette fois, les équipes auront deux capitaines, un homme et une femme. L’équipe des Cobras aura comme capitaines Guty Carrera et Dariana García.

En revanche, l’équipe des Lions n’a présenté que son capitaine Nicola Porcella et le public devra attendre pour rencontrer le capitaine. C’était juste au moment où le premier versement de « Guerriers« sa deuxième saison a été annoncée.

« Guerriers » consiste en 28 participantes divisé en deux équipes de 14 membres: Cobras Oui les Lions, chacun avec son capitaine d’équipe respectif. Ces participants doivent passer des tests physiques et mentaux qui les aideront à se rapprocher du prix et à éviter l’élimination.

WARRIORS 2021 EN LIGNE EN DIRECT VIA CHANNEL 5

La première de « Guerreros 2021 » sera ce 7 juin à 20h00 sur la chaîne 5. (Photo: Televisa)

est 7 juin sera la première de « Guerriers 2021 » par la télévision où le public verra la bataille de Cobras contre Lions. Dans cet épisode, vous verrez des visages familiers. Dans cette compétition seront inclus les défis physiques, la dextérité et la capacité mentale.

« Guerriers 2021 » aura 14 membres, parmi lesquels nous verrons des guerriers vétérans et des nouveaux qui ont dû remporter le casting parmi de nombreux participants. Dans cet article, vous verrez Tania Rincón Oui Maurice Barcelta comme pilotes du programme où chacun apportera son soutien à chacune des équipes.

Cette fois, nous verrons l’équipe Cobra et l’équipe Lions s’affronter. (Photo : Televisa)

Participants confirmés de cette édition 2021 jusqu’à présent dans l’équipe cobra nous avons Gutty Carrera, Brandon Castañeda, Dariana García, Nicola Porcella, Sina Estrada, Jous Rodri, Lolo Roho Oui Rachel Becker. Au les Lions sera, Nicola, Christian Estrada, Diego Montou Oui Lolo.

Le moment où il sera possible de voir « Guerriers » à 20:00 heures à travers canal 5 ou par le système de télévision payante dans le canal 105. Parmi les jeux qui seront de retour dans cette deuxième saison, nous avons les circuits externes, les forces opposées et les pneus suspendus. .

Dans cette édition, chaque équipe aura deux capitaines, un homme et une femme. (Photo : Televisa)

Pour entretenir le mystère, il y a deux membres qui n’ont pas encore d’équipe. Il s’agit de Jous rodri, champion de l’édition colombienne de « Exatlon », et le rappeur Guerre de Jaïr. Clôture des votes lundi 7 juin.

« Ils vont connaître cette partie qu’ils n’ont pas connue auparavant sur les guerriers. On les a vus laisser leur colère sur les circuits, mais maintenant on veut savoir ce qui les fait pleurer, ce qui les fait rire », Tenu Rosa Maria Nogueron, qui a assumé la production de « Guerriers 2021 » après la mort de Magda Rodriguez.