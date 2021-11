Guerre inattendue : LeBron James a critiqué The Squid Game et son créateur a répondu

Vous pouvez dire n’importe quoi sur Le jeu du calmar mais, en aucun cas, la portée qu’elle a eue dans la culture ne peut être remise en cause. C’est devenu l’une des séries les plus importantes de l’année et tout le monde en a parlé. Même les athlètes d’élite aiment James Lebron a pris le temps de commenter la production sud-coréenne créée par Netflix Il y a quelques semaines.

142 millions d’utilisateurs ont regardé au moins 3 minutes de Le jeu du calmar tel que rapporté par Netflix. Parmi eux se trouvait la star de Les Lakers de Los Angeles qui l’a vu de bout en bout mais n’était pas très satisfait du résultat final et a décidé de le commenter. « Je n’ai pas aimé la fin. Je sais que la deuxième saison est censée commencer, mais monte dans ce foutu vol et vois ta fille. », reproché James.

Cette position a à voir avec la fin du premier versement où vous pouvez voir Seong Gi-hun sur le point de prendre l’avion pour se rendre aux États-Unis lorsqu’il croise la route de la personne qui l’a convaincu de jouer. Dans ce qui semble être un nouvel acte héroïque de sa part, il a décidé de ne pas monter dans l’avion pour participer à ce qui pourrait être une mission visant à détruire tout le système derrière cette compétition particulière.

Sans rester silencieux, Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série, est venu lui répondre. Il a d’abord critiqué Space Jam : un nouvel héritage puis il a condamné : « Peut-être qu’il pourrait faire sa propre suite. Je vais vérifier et peut-être lui envoyer un message disant: « J’ai aimé toute votre émission, sauf la fin. » « . C’était lors d’une interview avec les médias britanniques Le gardien.

Les doutes auxquels The Squid Game doit répondre

Toujours sans deuxième saison confirmée, on s’attend à ce que Netflix donner le feu vert aux responsables Le jeu du calmar pour commencer à le produire dès que possible. Après tout, ce fut un franc succès et vous ne voulez probablement pas manquer l’occasion de continuer à créer des tendances avec vos propres fictions. En cas d’arrivée, la nouvelle fournée d’épisodes devra répondre à quelques doutes.

Le plus important sera de savoir qui prendra la place de l’aîné en tant que leader absolu, ainsi que ce qu’il fera Seong Maintenant que vous savez tout : allez-vous chercher de l’aide ou allez-vous vous lancer dans une mission en solo ? Reste aussi à savoir ce qui est arrivé au policier blessé par son frère masqué et s’il a même envoyé les messages à ses supérieurs ou non. Enfin, il serait intéressant de savoir comment fonctionne une organisation qui élimine plus de 400 personnes par an qui disparaissent de la Terre sans laisser de trace.

