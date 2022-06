« Guerre de voisins », le Mexicain « Dans le fond il y a une place » de Netflix

La deuxième saison de « Neighbourhood Wars » est disponible sur Netflix à partir du 17 juin 2022.

« Il y a de la place dans le fond » est revenu après six longues années d’absence.

« guerres de voisins» (« The War Next-Door », en anglais) est un Série télévisée mexicaine Netflix qui a été créée le 7 juillet 2021 et en raison de son succès relatif, le 30 juin de la même année, elle a été renouvelée pour une deuxième saison, qui est disponible sur la plateforme de streaming à partir du 17 juin 2022.

Tandis que « Il y a de la place en arrière-plan», une série télévisée péruvienne créée et produite par Efraín Aguilar pour América Televisión, a été diffusée du 30 mars 2009 au 5 décembre 2016. Et après six longues années d’absence, est revenu le 22 juin 2022 dans une grande attente.

Comme les deux saisons de « guerre des voisins», la première de la nouvelle saison de «Il y a de la place en arrière-plan” a obtenu des notes élevées. Mais quoi d’autre la série mexicaine et la fiction péruvienne ont-elles en commun ?

Tito et Pepe dans la deuxième saison de « Il y a de la place au fond »

QU’EST-CE QUE « LA GUERRE DES VOISINS » ET « EN ARRIÈRE-PLAN IL Y A DE LA PLACE » ?

« guerre des voisins” est une comédie qui suit l’histoire de deux familles complètement opposées, les Espinoza de los Montero et les López, qui finissent par vivre dans le même quartier riche, où les matriarches, Silvia et Leonor, déclenchent une guerre épique aux conséquences inattendues.

Leonor Salcido est une humble chauffeur de taxi qui emménage avec sa famille dans une immense maison dans un quartier résidentiel après avoir obtenu le billet gagnant d’une tombola. Mais son bonheur est assombri par l’accueil que lui réserve sa nouvelle voisine Silvia Espinoza, qui ne veut pas être proche de ceux qu’elle ne considère pas comme étant de son niveau.

Pendant ce temps à « Il y a de la place en arrière-plan», les Maldini se heurtent constamment aux Gonzáles, qui sont une famille de faible statut socio-économique qui a déménagé à La Lomas après la mort du fils aîné de la matriarche.

Dès le premier jour, Francesca, Bruno, Isabella et Miguel Ignacio rendent la vie impossible aux Gonzales et tentent de les expulser, mais Nelly, Charo, Gilberto, Pepe, Teresa, Joel, Grace, Jaimito et le reste de la famille n’abandonnent pas .si facilement et répondre aux attaques de leurs voisins fantaisistes.

Vanessa Bauche et Pascacio López dans une scène de la première saison de « La guerre des voisins » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA GUERRE DES VOISINS »

Famille Espinoza de los Montero

Ana Layevska comme Silvia Espinoza

Mark Tacher comme Ernest

Loreto Peralta comme Crista (saison 1)

Estefania Coppola comme Crista (saison 2)

Marco Leon comme Diego

Famille Lopez

Vanessa Bauche comme Leonor Salcido (saison 1)

Pascacio López comme Genaro (saison 1)

Elyfer Torres comme Tere

Armando Saïd dans le rôle de Pablo

Christian Vazquez comme Tomas

Sara Isabel Quintero comme Dolores

Luz Aldan comme Agustina Salcido (saison 2)

La famille Espinoza de los Montero dans la deuxième saison de « La guerre des voisins » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « DANS LE FONDS IL Y A UN SITE »

Famille Gonzales

Irma Maury dans le rôle de Nelly Camacho Morote de Collazos

Mónica Sánchez dans le rôle de Rosario Flores Rojas « Charito »

Gustavo Bueno comme Gilberto Collazos Chipana

David Almandoz comme José Visitación Gonzáles Camacho ‘Pepe’

Magdyel Ugaz comme Teresa Olibama Elena Concepción Collazos Camacho

Erick Elera comme Joël Gonzales Flores

Mayra Couto comme Grace Gonzales Flores

László Kovács comme Alberto Lara Smith ‘Tito’

Famille Maldini

Yvonne Frayssinet dans le rôle de Francesca Vittoria Maldini DiPaolo

Luis Angel Pinasco dans le rôle de Bruno Picasso

Karina Calmet dans le rôle d’Isabella Fernanda Picasso Maldini

Sergio Galliani comme Miguel Ignacio de las Casas Diez Canseco

Barbara Cayo comme Rafaela Picasso Maldini

Andres Wiese comme Nicolas De Las Casas Picasso

Nathaniel Sanchez dans le rôle de Fernanda de las Casas Picasso

Adolfo Chuiman comme Peter McKay