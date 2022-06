Guerre contre Marvel ! Lou Ferrigno critique le Hulk CGI

merveille

Lou Ferrigno a joué Hulk dans la série télévisée classique et a même fait des camées dans Marvel, mais il n’est pas d’accord avec la version CGI du héros.

©IMDBLou Ferrigno comme Hulk

Ponton apparu pour la première fois dans le Univers cinématographique Marvel dans le film de 2008 L’incroyable Hulk avec Edward Norton jouant Bruce Banner. Plus tard, à partir de la bande vengeursMark Ruffalo a repris le personnage, mettant également à jour la version CGI du Green Goliath afin que le visage de l’acteur soit présent dans l’animation et ses expressions faciales plus réalistes.

La Univers cinématographique Marvel Ce serait impossible sans le travail des équipes VFX, l’écran vert et les animations CGI. De cette façon, des mondes et des personnages qu’il serait autrement impossible de recréer prennent vie sur grand écran afin que les vignettes du papier deviennent une réalité aux yeux de millions de spectateurs qui apprécient l’héritage de Stan Lee responsabilité exécutive Kévin Feig.

CGI ou effets pratiques ?

Cependant, il y a des voix qui ne sont pas d’accord avec cette façon de faire des films, et l’une d’elles est celle du culturiste et acteur Lou Ferrignoqui a donné vie à Ponton dans la série présentée à la télévision de 1977 à 1982 où son physique travaillé et volumineux fait l’admiration du monde entier et sert à donner une allure menaçante à un personnage qui l’exige.

Parler avec Temps de Washington l’acteur a déclaré: « Bien que j’apprécie l’incroyable travail visuel que ces artistes produisent, il manque les qualités de performance humaines plus brutes que je pense que seul un acteur peut dépeindre. Surtout quand il s’agit de Hulk. ». Bien sûr, Ferrigno était chargé de remplir le Green Goliath d’émotions humaines, mais… le personnage CGI ne peut-il pas les reproduire?

Pour l’acteur la version de Ponton ce que nous avons pu voir dans Avengers : Fin de partieavec un personnage mixte du monstre et du scientifique Bruce Banner, connu sous le nom de smart-hulkil n’a pas été amusé parce qu’il pense que le héros devrait être « une créature hideuse »tout en pointant vers Mark Ruffalo et Disney comme responsable de cette nouvelle version qui ne vous satisfait pas.

La vérité est que CGI vous permet de recréer avec une plus grande précision le Ponton des romans graphiques, quelque chose qu’un homme en costume ne peut pas vraiment faire. Si l’on tient compte de la taille de cette créature et des exploits qu’elle réalise avec sa force inépuisable, la voie technologique pour parvenir à sa caractérisation sur grand écran est la bonne. Après tout, le Green Goliath mesure bien plus de deux mètres de haut et peut faire tomber un bâtiment d’un seul coup.

