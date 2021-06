Guérison par les herbes, selon les étoiles

Avez-vous déjà entendu parler de la phytoénergie ? Ce terme fait référence à l’énergie que nous recevons des plantes, des fleurs et des herbes. Par conséquent, avoir un potager phytoénergétique, c’est avoir, chez soi, un potager avec le pouvoir d’améliorer sa vie, d’apporter plus d’équilibre, d’harmonie et d’énergies positives à son intérieur.

En utilisant les plantes et les herbes appropriées pour chaque cas dans les préparations de thé et les plats culinaires, vous êtes sûr d’apporter de nombreux avantages à votre corps ainsi qu’à votre esprit et votre âme.

Selon la croyance phytoénergétique, ce qui est déséquilibré en vous est ce qui cause des maladies à l’extérieur de vous. Ainsi, en équilibrant votre intérieur, votre organisme – ou plutôt votre corps dans son ensemble – sera en meilleure santé et plus heureux.

Et comme tout peut être lié à l’astrologie, l’Horoscope Virtuel liste ci-dessous les meilleures herbes pour chaque signe. Les douze signes du zodiaque sont divisés en maison et nous pouvons dire que chaque maison (c’est-à-dire chaque signe) est liée à une partie différente du corps.

Par conséquent, il est possible de relier chaque maison du thème astral à d’éventuelles maladies et maladies et, de cette manière, de lister les meilleures herbes pour chaque signe. N’oubliez pas que, même si une herbe est dirigée vers un autre signe, vous pouvez également l’utiliser pour combattre les maux qui vous affligent, quel que soit votre signe. Après tout, rappelez-vous que chaque thème astral a les 12 maisons, donc tout a un lien.

Bélier : Tête

En tant que premier signe de l’ordre zodiacal, le signe du Bélier est lié à la tête. Ainsi, les maux de tête et les maux de tête peuvent être traités avec du laurier, de la pêche, de la lavande et de la menthe. Et si vous les plantiez chez vous ? N’oubliez pas de ne pas les mélanger lorsque vous faites du thé. N’en choisissez qu’un à la fois.

Taureau : Thorax

Le signe du Taureau est lié à des douleurs thoraciques, à la fois musculaires et internes. Ces types de douleur peuvent être traités avec du céleri, du fenouil, de la cannelle et du tayuya.

Gémeaux : système respiratoire

Les Gémeaux sont le premier signe de l’élément Air et sont liés au système respiratoire, en particulier la bronchite et la sinusite. Lavande végétale, pomme, cerise et thé vert. Pour ce type de douleur, il est important de souligner que les thés doivent toujours être consommés chauds.

Cancer : Cancer

Le signe du Cancer est lié à tous les types de cancers qui peuvent affecter notre corps. Pour ce type de maladie, vous pouvez garder la prêle, le fenouil et la menthe dans votre maison.

cœur de Lion

Le Lion est lié à toutes les maladies cardiaques et douleurs physiques dans la région cardiaque. Utilisez de l’arnica, de la citronnelle, du souci et du fenouil.

Vierge : Intestin

La Vierge est le signe associé aux affections et douleurs intestinales, y compris les crampes mineures. Ayez du yerba mate, de la camomille, de la mauve et de la mélisse.

Balance : problèmes rénaux

Les problèmes rénaux sont associés au signe de la Balance. Certaines herbes, racines et feuilles peuvent aider. Utilisez du gingembre, de l’eucalyptus, de la citronnelle et de la citronnelle.

Scorpion : système reproducteur

Le Scorpion est lié à tous les maux et douleurs du système reproducteur, y compris les organes génitaux. Pour ce type de maladie et de douleur, utilisez du mûrier, de l’armoise, de la lavande et de l’hibiscus – il convient de mentionner que l’hibiscus doit être consommé en petites quantités.

Sagittaire : Arthrite

De nombreuses personnes souffrent d’arthrite. Cette maladie est liée au signe du Sagittaire. La prêle, la réglisse, le coing et la canne à sucre sont les meilleures herbes pour ce cas.

Capricorne : problèmes digestifs

Les problèmes digestifs sont liés au signe du Capricorne. Même les indigestions qui surviennent normalement dans la vie quotidienne peuvent être apaisées avec de la marjolaine, du basilic, de la prêle, du céleri, du romarin et de l’origan.

Verseau : Muscles

Le signe du Verseau est lié aux muscles. Par conséquent, les douleurs musculaires, les foulures et les crampes peuvent être traitées avec de la menthe, du maidenhair, du maquereau et de la cannelle.

Poissons : maladies hivernales

Les Poissons sont le signe associé à toutes les maladies hivernales causées par le froid, la pluie et la chute des températures. Utilisez des herbes, des fruits, des racines et des feuilles dans des thés chauds comme la marjolaine, le fenouil, le manioc et les baies.

N’oubliez pas que la phytothérapie, basée sur la théorie phytoénergétique, ne doit pas remplacer les traitements traditionnels prescrits par votre médecin.

