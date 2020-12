Gué. Des publicités moyennes et grandes distinguées dans les tests Euro NCAP

Lors de la première évaluation des systèmes de sécurité active dans les publicités légères par Euro NCAP, Ford Transit a reçu le prix «Gold» et le Transit Custom avec «Silver».

Le consortium Euro NCAP a testé le système d’aide à la conduite de 19 véhicules utilitaires légers, dont les modèles Transit Custom et Transit Ford.

Ces tests visaient à évaluer le freinage d’urgence autonome (EBA) à l’approche de véhicules, de cyclistes et de piétons, ainsi que la technologie d’entretien des voies, la reconnaissance des limites de vitesse et les systèmes de surveillance des occupants.

Transit avec 2,0 tonnes de charge utile a remporté un prix «Or» pour son ensemble de fonctions de sécurité active, tandis que Transit Custom s’est vu décerner un prix «Argent».

L’autorité indépendante de sécurité automobile Euro NCAP a évalué positivement le système EBA de Ford, affirmant que la technologie d’assistance précollision avec détection des piétons est une «caractéristique clairement de premier plan».

Transit a obtenu un score de 100% pour sa fonctionnalité de reconnaissance des panneaux de signalisation et son système de freinage d’urgence autonome également considéré comme le meilleur pour la protection des cyclistes.

Essais de piste

Lors de la comparaison des caractéristiques de sécurité active de chaque commercial léger, Euro NCAP a adopté les mêmes critères. Ainsi, tous les véhicules ont été conduits sur une piste d’essai, chargée de 50% de leur charge utile maximale pour donner des résultats représentatifs des opérations dans le monde réel.

Les simulations ont testé l’avertissement du conducteur et l’action de l’EBA à l’approche de véhicules garés ou à circulation plus lente, ainsi que lorsqu’un véhicule à l’avant freine brusquement. Euro NCAP a également évalué les réponses à un enfant courant sur la route et aux cyclistes et piétons entrant ou traversant la route.

En plus de protéger les usagers de la route, les systèmes de sécurité active peuvent également contribuer à augmenter la disponibilité et à réduire les coûts de réparation et d’assurance coûteux en aidant à prévenir les collisions évitables.

Ford propose en option un ensemble complet de technologies avancées pour la sécurité active et l’assistance au conducteur dans les modèles Transit et Transit Custom, y compris le régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec reconnaissance des panneaux de signalisation, le système d’entretien de voie, Système de détection des angles morts et assistance active au stationnement.

