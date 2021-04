Gudi Padwa 2021: Citations, salutations et messages à partager avec vos proches

13 avril 2021 13:47:43 IST

Gudi Padwa est célébré aujourd’hui, 13 avril, dans le Maharashtra et Goa au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 et de la peur d’un autre verrouillage. Selon le calendrier hindou, c’est le premier jour du mois de Chaitra. Le festival est l’une des plus grandes célébrations dans les maisons Maharashtrians et Konkani. À cette occasion spéciale, les gens préparent un plat de shrikhand pour leurs proches. Le festival marque l’arrivée du printemps. Il est connu sous le nom d’Ugadi à Kannada et Naba Barsha au Bengale occidental. Ce jour-là, les drapeaux en tissu rouge ou orange sont décorés de fleurs. Un vaisseau en cuivre ou en argent est placé à l’envers sur le drapeau, ce qui signifie prospérité et victoire.

Gudi Padwa 2021: souhaits et messages

À l’occasion spéciale, vous pouvez souhaiter à votre famille et à vos amis d’utiliser ces citations et messages:

1. Être un merveilleux ami tout au long de l’année

Je ne te souhaite que le meilleur

J’espère que tous tes voeux se réaliseront

Heureux Gudi Padwa

2. La haine pour vos ennemis devrait disparaître

J’espère que l’obscurité autour de toi deviendra plus claire

Que ce festival apporte joie, santé et

Prospérité pour vous et votre famille

Heureux Gudi Padwa

3. Les souvenirs des moments que nous avons célébrés ensemble

Sont gravés dans mon cœur pour toujours

Ce festival me fait plus que jamais me manquer

J’espère que ce Gudi Padwa apporte la bonne fortune et

Bonheur pour vous!

Heureux Gudi Padwa.

4. Tandis que la lueur des bougies flambe,

Votre vie peut toujours être la revendication du bonheur;

Comme la montagne haute,

Tu bouges sans soupir;

Comme le flair de lin blanc,

La pureté est toujours une affaire;

Comme le soleil crée la gloire du matin,

Le parfum remplit les années comme du flory;

Avec le sourire éternel immaculé,

Attaché à u mile après mile;

Toutes les ténèbres sont loin

Comme la lumière est en route;

Je vous souhaite un très heureux Gudi Padwa

.

