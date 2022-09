Gudetama, série Netflix : date de sortie et intrigue

Netflix vient de publier une nouvelle bande-annonce pour sa série live-action de Gudetamale caractère attachant et tendre de sanrio. Lors de l’événement Tudum au Japon, la première avant-première de »Gudetama : une aventure irrésistible » où sa date de sortie a été confirmée pour le 13 décembre de cette année, étant une exclusivité pour le catalogue de la plate-forme de Netflix.

La bande-annonce commence par un Gudetama confus se demandant où il se trouve avant de passer à des scènes de lui paresseusement avec tout ce qui se passe autour de lui. Une fille énergique nommée Shakipiyo demande s’ils sont frères et sœurs et encourage Gudetama à partir à l’aventure ensemble à la recherche de leur mère.

Netflix a annoncé l’action en direct plus tôt cette année avec une publication sur son compte Twitter Geeked en juin. Teasing d’une série qui suivrait Gudetama, « un œuf apathique qui a renoncé à la vie, sachant que tout ce qui l’attend est l’assiette de quelqu’un, est sorti du réfrigérateur par une fille enthousiaste et autoritaire nommée Shakapiyo. L’étrange couple est parti en quête pour retrouver sa mère.

Le thème principal de la série appelée »Gudetama March » a été composé par yuko hara. Son casting comprend Akiyoshi Nakao comme un homme suspect qui remarque Gudetama et veut l’attraper, et Serana Motola Oui Sarutoki Minagawa toujours sans rôles définis.

Sanrio a présenté le personnage de Gudetama en 2012, a créé son nom est un portemanteau de « gudegude », qui évoque le sentiment de paresse, et « tama », qui est la première moitié de « tamago », le mot japonais pour œuf, donc Gudetama traduit à quelque chose comme « œuf paresseux ».

De nombreux fans ont été attirés par la personnalité paresseuse de Gudetama, ce qui en a fait l’un des personnages de Sanrio les plus populaires et les plus suivis sur Twitter.

» Gudetama: An Eggcellent Adventure » arrivera sur le catalogue Netflix le 13 décembre.