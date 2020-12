Gucci Mane reçoit un ensemble de bijoux d’une valeur de 2,5 millions de dollars de Keyshia Ka’oir: rapport

L’ensemble rapporté de 22 livres comprend une chaîne à maillons cubains, un bracelet et un pendentif aveuglant « Ice Daddy ».

Les nouveaux pères offrent souvent aux mères de leurs enfants des cadeaux de naissance de luxe, mais Keyshia Ka’oir a décidé que Gucci Mane méritait plutôt un petit quelque chose. Les heureux parents ont accueilli leur premier enfant ensemble, un fils nommé Ice Davis, quelques jours avant Noël. Les vœux et les cadeaux pour bébé ont afflué pour le couple – même Beyoncé leur a envoyé une cuillère en argent de 250 € – et selon TMZ, Keyshia a offert à Gucci Mane un ensemble de bijoux d’une valeur de 2,5 millions de dollars. Gucci et Keyshia ne sont pas étrangers à montrer leurs vêtements glacés, mais ils sont allés au-delà pour les vacances. Keyshia aurait eu la chaîne cubaine à maillons, le bracelet et le pendentif « Ice Daddy » fabriqués sur mesure par les bijoutiers Pristin de New York. La collection compte 540 carats et pèse 22 livres. « La chaîne mesure 32 pouces de longueur et 2 1/2 pouces de largeur, tandis que le pendentif mesure la moitié de la taille d’un pied de métro », rapporte TMZ. Sur Instagram, Guwop a donné à ses abonnés un regard personnel et approfondi sur les détails des bijoux. «Ma femme m’a offert le plus grand et le meilleur charme cubain de tous les temps #ICEDADDY», a-t-il écrit dans la légende. Keyshia a également pris le temps de partager certains de ses cadeaux de vacances sur sa page de médias sociaux, y compris un cadeau exclusif de la marque Gucci pour son nouveau-né. Consultez leurs messages ci-dessus et ci-dessous. [via]