Gucci Mane a apporté le fanfaron du Père Noël à « Je ne peux pas »

Alors que le Père Noël est une figure rarement associée à la culture hip-hop, Gucci Mane a apparemment trouvé une âme sœur dans Old Saint Nick. Il est difficile d’imaginer ce qui a provoqué le parallèle, mais damné s’il n’a pas conduit à un certain degré d’efficacité, engendrant une véritable saga de East Atlanta Santa projets et donner à Tim Allen une course pour son argent dans le processus. Comme aujourd’hui marque le quatrième anniversaire depuis que Guwop a enfilé le chapeau rouge pour l’effort de suite Le retour de l’est d’Atlanta Santa, il semble approprié de mettre en évidence l’un des principaux bangers de l’album dans « I Can’t ».

Produit par l’équipe empilée de Metro Boomin et Southside, ce qui manque à Gucci Mane dans la joie de Noël, il compense en pure menace. Et pourtant, en quelque sorte, l’auto-style de Gucci comme East Atlanta Santa fonctionne en quelque sorte, ne serait-ce que pour le fanfaron plus grand que nature qu’il apporte à la table; après tout, qui est-il sinon le l’homme avec le sac? «Revenons à toutes ces pierres sur moi, je ressemble à Hov et Dame dans cette salope», clame-t-il, à propos de la production glacée de Metro et Southside. « Ma vie est un documentaire, je me sens comme Game dans cette merde / Tant de mes partenaires ont changé d’état, j’ai tellement honte de ma clique. »

Quatre ans éloignés de Le retour de l’est d’Atlanta Santa, avez-vous l’impression que ce cadeau a conservé son éclat au fil du temps? Si c’est le cas, assurez-vous de parler avec un peu d’amour pour Gucci Mane dans les commentaires ci-dessous. Et réfléchissez bien avant de taper, car il vous voit quand vous dormez.

LYRIQUES CITÉES

De retour à tous ces rochers sur moi, je ressemble à Hov et Dame dans cette chienne

Ma vie est un documentaire, je me sens comme Game dans cette merde

Tant de mes partenaires ont changé d’état, j’ai tellement honte de ma clique

Mais je ne peux jamais être un vif d’or, je suis trop bien entraîné pour cette merde