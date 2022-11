Guardians of the Galaxy Holiday Special décroche l’un des scores les plus élevés de tomates pourries du MCU

The Guardians of the Galaxy Holiday Special a été un autre énorme succès de Disney + pour Marvel Studios avec son histoire à thème festif.

Les sorties de films de la phase 4 de Marvel Studios n’ont peut-être pas produit certaines des entrées les mieux notées de l’univers cinématographique Marvel, mais ses présentations spéciales ont jusqu’à présent été au rendez-vous. Après le très populaire et très apprécié Loup-garou de nuit Libération, Spécial vacances Gardiens de la Galaxie a été un autre gagnant avec le public. La spéciale, qui est arrivée sur Disney + la semaine dernière, a produit l’un des meilleurs scores sur Rotten Tomatoes de tous les projets MCU.





James Gunn est peut-être sur le point de quitter la franchise Marvel alors qu’il entreprend l’énorme tâche de faire de la DCU une source d’argent cohérente, mais il ne sort certainement pas sans prouver pourquoi il est plus que prêt pour ce travail. Après avoir fourni quelques conseils pour l’apparition des Gardiens dans Thor : Amour et tonnerre, le scénariste / réalisateur semble l’avoir fait sortir du parc avec le Spécial vacances des Gardiens avant son troisième et dernier film Les Gardiens de la Galaxie l’été prochain

Avec un score moyen du MCU d’environ 83% sur l’ensemble de la franchise, le Spécial vacances des Gardiens a décroché un score massif de 93% pour le placer dans certains des projets MCU les mieux notés de tous les temps, à égalité avec Thor : Ragnarok et Spider-Man : Pas de retour à la maison. En regardant spécifiquement les scores de Top Critic, la spéciale a décroché une note d’approbation parfaite de 100% pour démarrer. Tout bien considéré, cela en fait également le volet des Gardiens de la Galaxie le mieux noté à ce jour, de bon augure pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 L’année prochaine.





Comment les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 Différence de ton ?

Studios Marvel

La Spécial vacances Gardiens de la Galaxie a livré un peu de plaisir léger et festif, mais les fans ne doivent pas s’attendre au même niveau de jovialité quand Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 arrive l’année prochaine. James Gunn a déjà taquiné un changement de ton pour les dernières sorties de la gamme actuelle des Gardiens, qui promet d’être plus émouvante que n’importe lequel des films précédents de la franchise. Il a dit précédemment :

« Vol. 3 a beaucoup de plaisir et de trucs loufoques de Gardiens, mais c’est aussi incroyablement émouvant. C’est la fin de l’histoire pour ce groupe de Gardiens, donc il y avait beaucoup d’émotion autour de ça. C’était très sérieux la plupart du temps. Les acteurs se poussaient tous beaucoup, en particulier Chris Pratt. C’était lourd. Beaucoup de Vol. 3 revient au début pour que nous puissions vraiment voir la fin. Nous voyons l’importance du personnage de Rocket et qui il est. C’était juste important pour moi que ça marche et que je fasse tout ce que je pouvais pour le bien de ces personnages et pour les fans. Alors, j’y ai tout mis. »

Pour l’instant, les fans adorent Spécial vacances Gardiens de la Galaxieet cela ne peut que rendre ce qui est à venir encore plus doux-amer lorsque les fans de MCU doivent dire au revoir à certains des personnages les plus aimés de la franchise quand Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 arrive en salles le 5 mai 2023.