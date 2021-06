Guardians of the Galaxy, Far Cry 6 parmi les meilleures précommandes PS5, PS4 E3 2021

Nintendo a absolument dominé le top de GameStop E3 2021 liste de pré-commandes, avec les propriétaires de Switch se précipitant en masse pour déposer des dépôts pour des jeux comme Metroid Dread et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Cependant, il y a eu quelques vitrines PlayStation 5 au cours de l’événement, et Marvel’s Guardians of the Galaxy a obtenu les meilleurs résultats parmi les acheteurs physiques, grimpant au cinquième rang de la liste des précommandes de la chaîne américaine pour la semaine dernière.

Far Cry 6 et Madden NFL 21 ont également figuré dans le top dix, bien que ce dernier ait été techniquement révélé en dehors de l’événement. Dungeons & Dragons: Dark Alliance – sorti cette semaine – a également fait le chemin. L’existence du Game Pass signifie qu’aucun jeu Microsoft n’a été classé parmi les dix premiers (Halo Infinite était en 11e position), malgré l’insinuation selon laquelle le service d’abonnement soulève ventes de jeux – il n’y a certainement aucune preuve de cela ici.

L’absent le plus visible est peut-être Battlefield 2042, qui avait confortablement la plus grande bande-annonce de la série. Il convient de garder à l’esprit que, compte tenu de la source du graphique, cela ne tient compte que des précommandes physiques – et évidemment, la mise au point multijoueur du jeu de tir à la première personne développé par DICE signifie qu’il est garanti d’attirer un grand attrait numérique. Il a également été techniquement annoncé avant l’E3 2021, il est donc possible que beaucoup l’aient pré-commandé avant l’événement.

Nous avons inclus les dix premiers de GameStop ci-dessous, selon le communiqué de presse de l’organisation. Clairement, ce fut une bonne semaine en termes d’enthousiasme pour les copies physiques des prochains titres de Nintendo.

GameStop Top Ten des précommandes E3 2021