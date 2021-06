« Guardians of the Galaxy » aura une option spéciale pour les streamers

L’édition 2021 de l’E3 a surpris les fans de Marvel Comics avec le dévoilement d’un nouveau jeu vidéo inspiré de « Guardians of the Galaxy », un titre qui s’est révélé comporter une fonctionnalité compatible avec les streamers : couper la musique en cours de lecture. lors des transitions.

Lors d’une entrevue avec Venturebeat, Mary DeMarle, directrice narrative de « Guardians of the Galaxy », a partagé quelques détails sur le jeu développé par Eidos Montréal sous la publication Square Enix, en plus de parler des défis auxquels l’équipe a été confrontée pour maintenir un équilibre entre comédie et sérieux dans ses personnages.

Au cours de l’interview, DeMarle a confirmé l’existence d’un mode qui permettra de faire taire les thèmes sous licence dans le jeu, en raison du grand nombre de thèmes protégés par le droit d’auteur qui seront présentés tout au long de l’histoire. Cet outil a gagné en pertinence en raison de la croissance des streamers sur diverses plateformes ces dernières années.

De son rôle de Star-Lord, le joueur doit choisir entre une série de lettres, dont si la bonne est choisie, l’équipe de personnages reçoit un bonus spécial, sinon, seul le joueur la reçoit. Lorsque la bataille reprendra, la bande-son s’adaptera à la chanson choisie par le joueur, ce qui pourrait entraîner des problèmes de droits d’auteur pour les streamers.

DeMarle souligne la grande importance de la musique dans « Guardians of the Galaxy », qui comportera une « bande originale des années 80 qui tue ». « Nous avons fait un excellent travail. Nous avons plus de 30 chansons sous licence. Tout d’Iron Maiden, Rick Astley, Kiss, Wham ou Blondie », a déclaré le réalisateur. Il a également été confirmé que le jeu n’aura pas de microtransactions ou de DLC, car le studio souhaite que les joueurs profitent de la version complète dès le moment où leur achat est effectué.