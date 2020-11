Guapdad 4000 parle d’escroquerie et de complots électoraux

La semaine dernière, nous avons lancé le premier épisode du podcast «Mafia Radio» de HNHH X DJ Paul avec Xzibit, ainsi que une fonctionnalité en profondeur avec DJ Paul. Dans ce nouvel épisode, DJ Paul lance le podcast en parlant avec la danseuse et rappeuse DaniLeigh, tout juste après la sortie de son single, «Monique». La chanson incorpore les rap mielleux de DaniLeigh, et les fans ont déjà fait des suggestions sur les rappeurs qui constitueraient une fonctionnalité transparente sur la piste, y compris Swae Lee, Thugger et Offset.

Gabe Ginsberg / Getty Images

La quadruple menace de 25 ans met également en lumière son association avec le légendaire Prince, qui lui a confié la réalisation du clip de 2014 pour sa chanson, «Breakfast Can Wait», après l’avoir trouvée en ligne alors qu’elle n’avait que 18 ans.

«Il m’a dit qu’il m’avait vu en ligne, et à ce moment-là, j’étais un danseur très occupé, je réservais des emplois, alors j’avais comme, les BET Awards avec Beenie Man et Miguel, et j’étais juste dans beaucoup de vidéoclips . J’étais très présent sur les réseaux sociaux, tout comme je le suis maintenant, mais plus encore pour faire des vidéos amusantes et des vidéos de danse et des choses comme ça … il adorait ma personnalité et mon contenu. «

Guapdad 4000 saute également sur le podcast et DJ Paul s’illumine alors que les deux hommes discutent du climat politique du pays, ainsi que du passé d’escroquerie du rappeur de 28 ans, qu’il définit comme: «L’acte, ou l’art, du vol d’identité ou manipulation illégale du financement de quelqu’un d’autre. » Les jours de Guapdad 4000 en tant qu’escrocs sont cependant loin derrière lui, alors que le natif d’Oakland a déménagé à Los Angeles en 2017 pour poursuivre une carrière dans le rap, et a depuis jeté son dévolu sur d’autres efforts, comme devenir plus versé en politique.

Le rappeur a partagé ses réflexions sur le paysage politique actuel avec DJ Paul, en disant: «Le président est mis en place – son travail consiste à être littéralement presque un criminel de guerre parce que l’Amérique est en proie à un conflit, c’est comme ça que toutes les affaires fonctionnent. Donc, c’est vraiment juste de choisir qui sera le plus sympathique, pour moi, quand il s’agit du président », a poursuivi le rappeur,« j’ai vraiment pris le temps cette année de me renseigner sur tous les accessoires et merde, Parce que c’est ce qui est vraiment une sensation de * gga gon ‘. J’étais heureux quand Obama était président, mais il bombardait toujours des négros aussi. C’était juste qu’il était noir et qu’il jouait au basket, donc c’était serré, mais ils font tous la même chose.

Emma McIntyre / Getty Images

Le couple continue à illuminer leur amour commun pour les bandes dessinées, nommant Jonathan Hickman’s Avengers, GI Joe, et Transformateurs comme certains de leurs favoris, et en comparant les objets de collection. Guapdad a également lancé un oreiller corporel de style Chibi-art qui fait partie de sa récente sortie de merch, et est disponible à l’achat sur son site à www.guapdad4000.com pour tous ceux qui se mettent en quarantaine seuls, ou veulent simplement un oreiller à taille humaine en leur possession, car pourquoi pas.

Pour en savoir plus sur DJ Paul, DaniLeigh et Guapdad4000, consultez l’épisode complet de Radio mafia ci-dessus, et gardez un œil sur les prochains épisodes à venir.