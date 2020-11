Gto Engineering Moderna. Comment «ré Imaginer» La Mythique Ferrari 250 Gto

O Moderne (nom de code) n’est pas le premier projet inspiré de Ferraris du passé de GTO Engineering, une société britannique spécialisée dans les modèles de marques italiennes, que ce soit pour les entretenir, les restaurer ou même les préparer pour des événements où aucun détail peut être négligée.

Il y a peu de mois, ils ont dévoilé la 250 GT SWB Competizione «Revival», une reconstitution pratiquement parfaite de la Ferrari 250 GT SWB Competizione d’origine, mais modernisée dans des aspects clés (boîte de vitesses et châssis, entre autres) qui permettent une utilisation quotidienne plus fluide. De plus, il n’y a aucun risque d’endommager les modèles d’origine 1960 extrêmement coûteux.

Moderna se distingue de ce jeu, GTO Engineering le considérant comme son premier modèle, qui veut «célébrer le meilleur du sport automobile des années 60 avec une ingénierie moderne et dérivée de la compétition».

Les spécifications clairsemées annoncées vous mettent l’eau à la bouche: moins de 1000 kg animés par un V12, avec une puissance encore à déclarer, et attachés à une boîte manuelle. Il intégrera des technologies héritées du monde de la concurrence pour assurer un faible poids, ainsi que des matériaux.

250 GTO, la muse inspirante

Comme le montrent les croquis, elle est fortement influencée par la Ferrari 250 GTO, l’une des Ferrari les plus mythiques de tous les temps. Cependant, la GTO Engineering Moderna, contrairement à la 250 GT SWB Competizione «Revival», n’est pas une reconstitution fidèle de la 250 GTO; on peut l’accuser d’en être une version «ré-imaginée».

Il n’y avait que 39 unités produites de la Ferrari 250 GTO, qui a dominé les circuits les plus variés pendant plusieurs années dans les années 1960. De nos jours, elle doit être la voiture la plus désirée de toute collection, compte tenu des prix auxquels elle est échangée – la 250 GTO est la voiture la plus chère jamais vendue aux enchères. Ou plutôt, deux des 250 GTO sont les voitures les plus chères vendues aux enchères: l’une vendue plus de 32,5 millions d’euros, tandis que la plus chère atteint 42,7 millions d’euros encore plus impressionnants.

Il y a aussi un tiers, qui a changé de mains en privé, on estime, pour 60 millions d’euros!

GTO Engineering Moderna ne devrait pas atteindre des valeurs aussi élevées, mais il devrait coûter plusieurs centaines de milliers d’euros. La société britannique estime que chacun prend 18 mois pour être construit, en raison du processus de fabrication principalement fait à la main. Le V12 à lui seul prendra 300 heures-homme. Naturellement, chaque unité sera personnalisée dans les moindres détails par ses propriétaires.