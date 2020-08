GTA V et Red Dead Redemption II atteignent de nouveaux millions de dollars de ventes

Le succès de Rock star En tant qu’entreprise, il ne fait guère de doute. Tant sur le plan commercial que créatif, la société américaine est l’une des plus prolifiques de l’industrie du jeu vidéo, pouvant atteindre des chiffres enviables tant en ventes qu’en notes. Ainsi, deux représentants notables de ladite déclaration –probablement ses deux plus grands hérauts– ils sont GTA V et Red Dead Redemption II, fonctionne qui, aujourd’hui, ont dévoilé leurs nouveaux jalons économiques.

Take Two mise à jour des ventes Grand Theft Auto V – 135 millions d’unités Red Dead Redemption 2-32 millions d’unités NBA 2K20 – 14 millions d’unités Borderlands 3 – 10,5 millions d’unités Les mondes extérieurs – 2,8 millions d’unités pic.twitter.com/FQOwgv8kcm – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 3 août 2020

Plus précisément, grâce à Daniel Ahmadanalyste Partenaires Niko, nous avons connu quels sont les chiffres de vente que les deux productions ont réalisé, ainsi que d’autres sous le sceau de Prendre deux. Alors, Grand Theft Auto V a réussi à dépasser la barre des 135 millions d’exemplaires vendus, tandis que RDR II a dépassé 32 millions. Pour sa part, en ce qui concerne les titres restants de la marque, on retrouve NBA 2K20 avec 14 millions d’unités vendues, Borderlands 3 avec 10,5 millions et pour couronner le tout, Les mondes extérieurs avec 2,8 millions.

Sans aucun doute, les chiffres indiqués précédemment reflètent la qualité des deux Rock star comme Jeux 2K, Logiciel de boîte de vitesses et Obsidienne, étant également des indicateurs particulièrement emphatiques de la répercussion que les travaux du premier des mentionnés ont atteint. Dans ce sens, GTA V a déjà un lancement prévu pour la prochaine génération de consoles et apparemment Red Dead Redemption II Il se prépare aussi, de sorte que son héritage peut s’étendre encore plus qu’il n’a réalisé jusqu’à présent.

