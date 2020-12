« GTA V est meilleur que Cyberpunk » et autres comparaisons ridicules

Qui se soucie de la sensation du jeu quand il y a des kilomètres carrés à donner et à recevoir?

Je dois admettre que depuis le début de The Witcher 2: Assassin des rois – et surtout de The Witcher 3: Chasse sauvage – Je suis l’étude polonaise de très près, mais Dieu m’en garde, je défends Cyberpunk 2077 de l’hécatombe médiatique dans laquelle il s’est lui-même ingéré ces derniers jours, résultat de son lancement embarrassant. L’état pitoyable dans lequel le supposé nouveau œuvre maîtresse de CD Projekt RED a atteint nos magasins, a poussé une grande partie de la communauté à descendre dans la rue à la recherche de son droit de retour mérité et a encouragé de nouvelles lectures du modèle non durable mais rentable du triple A actuel, détourner l’attention de ce qui compte vraiment: que l’attente soit terminée, que Cyberpunk 2077 Il est déjà ici, et cela, même accompagné d’énormes Bugs et de telles imperfections, c’est loin d’être cette aberration jouable que beaucoup proclament sur les réseaux sociaux. Je ne conteste pas l’aberration technique.

Cependant, il y a ceux qui insistent pour faire Cyberpunk 2077 un mal de dents plus grand qu’il ne l’est déjàEt entre les retours annulés et les correctifs prévus pour février, ils préfèrent faire des parallèles qui ne vont nulle part plutôt que de se battre pour leur argent, profiter du peu de plaisir que Night City a à offrir, ou simplement laisser le jeu reposer. Presque comme si en dénonçant les carences du titre devant d’autres exposants, le développement de futures mises à jour s’en trouverait allégé, ou comme si, en général, ces vidéos et articles devaient inculquer une certaine valeur à leur public autre que celle de l’infériorité, pour avoir gaspillé votre temps et votre argent sur un produit qui ne le méritait tout simplement pas. Les comparaisons sont odieuses; encore plus lorsqu’ils se réfèrent à des œuvres dont la conception et la création ont été en proie à des décisions complètement immorales. Ou pour Âmes sombres, Mais ce n’est pas le cas.

Ils devaient déjà apparaître, déjà des paniers. Accédez simplement à YouTube pendant quelques secondes et jetez un œil à la alimentation pour voir comment la plateforme déborde désormais non seulement de critiques infondées du titre, mais aussi de jugements de valeur aussi inutiles que nuisibles. « GTA V est meilleur que Cyberpunk 2077 ″, sans aucune sorte de débat, de doute ou de demi-teinte, ou alors j’ai lu, au moins, dans le titre d’une vidéo comparative dont le seul objectif était d’illustrer les avantages du jeu – apparemment – très ancien Rockstar contre le titan polonais (exclure le vice versa), et dont l’outil pour le faire n’était autre que le cri exagéré. Je suis entré, et au bout de quelques secondes, j’ai perçu comment quelqu’un criait dans mon oreille « Regarde, tu ne vois pas comment les pompiers vont aux feux dans lesquels tu as commencé GTA? Ne vois-tu pas comment les cristaux de Cyberpunk ne se décompose pas de manière assez réaliste?« . Presque comme si la qualité d’un jeu se mesurait uniquement à la vivacité, à la nature physique ou organique de son univers, indépendamment d’autres facteurs qui, bien que pour la plupart paramétrables, sont impossibles à comparer dans une vidéo; presque comme si cela avait le moindre sens de prendre comme exemple à suivre un travail d’ingénierie gigantesque dont le développement a probablement impliqué une dose de croquer encore plus extrême que dans le jeu CD Projekt RED. Après tout, il semble que, en comparaison, dans ce dernier cas « Ce n’était pas suffisant« , non?