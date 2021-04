GTA V arrive sur Android avec les jeux Xbox Game Pass d’avril

Le titre le plus populaire de Rockstar fait partie des jeux inclus dans l’April Game Pass.

Celles que beaucoup attendent depuis des années, seront bientôt une réalité grâce à Microsoft: jouer à GTA V sur mobile sera possible grâce à l’inclusion du jeu sur Xbox Game Pass et sa compatibilité avec les appareils Android.

La société l’a annoncé via son blog officiel, où elle en profite également pour annoncer le reste de jeux disponibles sur Game Pass pour cela en avril prochain.

Ce sont tous les GTA auxquels vous pouvez jouer sur Android

Vous pouvez jouer à Grand Theft Auto V sur votre mobile via Xbox Cloud Gaming

Sans aucun doute, le titre vedette de la collection de jeux Game Pass de ce mois-ci est GTA V. Le jeu le plus populaire de Rockstar Games à ce jour est pourra jouer dans le cloud Via les appareils Android ou PC, ainsi que sur les consoles entièrement gratuites avec un abonnement Game Pass.

Le jeu sera disponible pour les abonnés Game Pass à partir de 8 avril. Pour pouvoir y jouer, suivez simplement les étapes de notre guide complet de Microsoft xCloud

Nous avons testé Microsoft Cloud Gaming sur le Galaxy Note20 Ultra: peut-il remplacer votre Xbox?

Cependant, GTA V n’est pas le seul jeu Xbox à atterrir sur mobile via Game Pass. Au cours des prochains jours, de nouveaux titres seront ajoutés auxquels les abonnés Game Pass Ultimate pourront jouer gratuitement:

Zombie Army 4: Dead War – 8 avril

– 8 avril Aventures de Disneyland – 8 avril

– 8 avril Rush: une aventure Disney / Pixar – 8 avril

– 8 avril La pluie sur votre défilé – 15 avril

À tout ce qui précède, il faut ajouter l’arrivée d’encore plus de jeux compatibles avec les commandes tactiles Xbox Cloud Gaming qui peuvent être jouées sans manette. Parmi eux, certains aussi populaires que Sea of ​​Thieves, Gears 5 ou Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Au total, ils sont déjà plus de 50 jeux qui peut être joué sans télécommande depuis le mobile.

